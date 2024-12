Univolley, punti salvezza. Il derby va alla Villa d’Oro

È la netta vittoria dell’Univolley Carpi, tra l’altro nello spareggio salvezza della Serie B con l’Imecon Crema, il risultato più importante del weekend del volley minore: finalmente la squadra di Paolini è riuscita a sbloccarsi castigando 3-0 (25/14 25/19 25/23) i lombardi, che però hanno messo un po’ di paura a Porta e compagni, riprendendo a lottare proprio quando sembrava che la gara fosse chiusa. Bel derby al PalaPanini con il Modena Volley che per due set impegna severamente la National Villa d’Oro, per poi cedere alla distanza: vincono così i rossoneri di Mescoli per 3-1 (30/32 29/27 25/17 25/16), con Andreoli ancora una volta in spolvero. Ancora in B, con il successo ad Adro contro il Cazzago, la Stadium Mirandola rafforza il proprio primato, portando il vantaggio a due punti su Bologna, quattro su Scanzorosciate, e cinque sulla National, anche se queste ultime tre hanno una partita in meno: nell’altro girone regna un grande equilibrio, con sei squadre nel giro di quattro punti, e quindi la severa sconfitta interna della Kerakoll contro la sestese, non è poi così irreparabile. Si ridimensiona la Beca Tensped Spezzanese, che con la sconfitta con Lucca rinfodera le ambizioni da primi posti, per puntare a concretizzare un centro classifica che sa di tranquillità. Nel settore femminile prosegue il buon momento del Volley Modena, che come da pronostico, fa un sol boccone della matricola S.Giorgio Piacentino, ma continuare a vincere non permette comunque alle gialloblù di risalire in classifica, visto che anche le altre continuano a vincere: nelle altre partite, si illude la Moma Anderlini, che trascinata dalla solita Susio, vince il primo set a S.Giovanni Valdarno, per poi cedere 1-3 (13/25 25/23 25/22 25/16) dopo aver fallito un secondo set decisivo. Nella gara domenicale a Pontedera, la BSC Sassuolo parte bene, recupera il pari con un rocambolesco quarto set, ma cede alla distanza 2-3 (22/25 25/17 25/19 29/27 11/15), anche se strappa un prezioso punto che muove la classifica.

Riccardo Cavazzoni