Uno show Ravenna si riprende il quarto posto

Libertas cantù

0

Consar ravenna

3

(26-28, 18-25, 24-26)

LIBERTAS CANTÙ: Monguzzi 3, Gamba 20, Magliano 7, Aguenier 8, Pedron 1, Ottaviani 3; Butti (L); Rossi, Galliani 7. Ne: Gianotti, Quagliozzi, Bacco, Bakiri. All. De Nora.

CONSAR RAVENNA: Orioli 13, Mengozzi 6, Bovolenta 18, Falardeau 7, Bartolucci 7, Mancini 4, Goi (L); Feri. Ne: Chiella, Arasomwan, Russo, Grottoli, Menichini, Benavidez. All. Bonitta.

Arbitri: Sessolo e Croccolini.

Note. Durata set: 32’, 26’, 32’. Cantù: battute vincenti 2, battute sbagliate 7, muri 7, errori 18. Ravenna: battute vincenti 5, battute sbagliate 9, muri 11, errori 11.

Una Consar Ravenna perfetta nei momenti chiave espugna il Palafrancescucci, superando 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) la Libertas Cantù, risalendo in classifica al quarto posto e riscattando lo 0-3 subìto con Cuneo in casa. La Consar vince un incredibile primo set nel quale si trova sempre ad inseguire, addirittura 15-11 ma, soprattutto, 20-15. Addirittura gli arbitri, Murina Sessolo e Beatrice Cruccolini, concedono il 21-15 ma il videocheck dà ragione ai bizantini che, così, risalgono 20-16 ma vanno sotto 24-21, riescono ad annullare la bellezza di 5 palle set, due con Orioli, due con Bovolenta e un errore di Gamba. Sul 26-26 poi Orioli prima e Falardeau poi mettono a segno gli attacchi decisivi che regalano un insperato primo parziale ai ravennati che chiudono con cinque errori – come i canturini – ma soprattutto con 9 punti di Bovolenta.

Nel secondo parziale l’inizio è decisamente equilibrato, tanto che il massimo vantaggio è di un solo punto e Ravenna, con un errore in attacco di Ottaviani, si trova in vantaggio 11-10. Sembra un momento come tanti di questo secondo set, invece i bizantini sprintano e guadagnano 4 punti di vantaggio sul 14-10, grazie a un altro errore dei locali, di Magliano, che subisce poi un muro terribile da Bovolenta che realizza anche il 14-10. Cantù riprova a recuperare ma ancora una spallata di "Bovo" dalla seconda linea riporta Ravenna 16-12. Più o meno senza grandi allunghi le due formazioni arrivano al momento clou: sul 16-19, però, Ravenna non sbaglia un colpo e si porta sul 23-16 con un muro di Orioli e un ace di Mancini. Sul 23-18 una battuta sbagliata di Galliani offre il primo setpoint ai romagnoli che sfruttano un errore in appoggio di Aguenier. Ancora lottatissimo il terzo parziale, con la Consar che vince 26-24, dopo aver annullato 3 palle set dal 24-21 per i padroni di casa, con Bovolenta e due muri di Bartolucci. Ma ancora un muro di Bartolucci su Galliani e un errore di Gamba regalano il successo ai ravennati.

Classifica 16ª giornata (3ª ritorno): Grottazzolina 41; Cuneo 35; Siena 33; Consar Ravenna, Pordenone 31; Brescia 29; P. Viro 23; S. Croce, Cantù, R. Emilia 19; Aversa 16; Pineto 13; C. Grotte, Ortona 9. d