"Unomaglia Valdarninsieme tiene testa a Casal De’ Pazzi: sconfitta ma prestazione dignitosa"

Valdarninsieme

1

Casal De’ Pazzi

3

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Zatini 9, Scardigli 8, Gabbrielli 10, Mariottini 13, Auretti 6, Brogi, Sabbatini 2, Pezzatini 2, Moleri L., Arnetoli 1, Ori 1, Scialpi. All. Lapi.

VOLLEYRO CASAL DE’ PAZZI: Vighetto 15, Esposito 23, Allaoui 5, Talarico 6, Martinelli 11, Fusco 12, Bonafede L., Camerini 3, Lerario, Franceschini, Lari, Ndoye. All. Cristofani.

Arbitri: Guacci e Scialpi.

Parziali: 14-25, 24-26, 25-21, 17-25.

Discreta prestazione per l’Unomaglia Valdarninsieme che, per due set, tiene testa alle romane di Casal De’ Pazzi, quarta forza del girone D di Serie B/1. Senza storia, viceversa, la prima e quarta frazione, vinte in scioltezza dalle ospiti.

Ma. Fi.