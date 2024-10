Valdimagra pronto a un ruolo da protagonista: "Tanta voglia di crescere e tornare in serie B"

Davanti ad un folto e caloroso pubblico il Valdimagra Volley Group ha presentato ufficialmente la nuova stagione sportiva 2024-2025. Al ’PalaConti’ di Santo Stefano di Magra atleti, allenatori, dirigenti e appassionati si sono ritrovati per festeggiare insieme l’inizio della nuova annata pallavolistica. L’evento è iniziato con il tradizionale discorso di benvenuto da parte degli speaker che hanno dato il via alla presentazione delle diverse squadre, dai più piccoli del minivolley a tutti i settori giovanili, fino ad arrivare ai gruppi che disputeranno i campionati di categoria sia maschile che femminile. Per il settore femminile hanno sfilato le formazioni dell’Under 14, Under 16, Under 18, Seconda Divisione, Prima Divisione e Serie D. Grande attesa soprattutto per quest’ultima che è stata arricchita con tanti nuovi innesti e che punterà a confermarsi tra le protagoniste del campionato. "Ci tengo a sottolineare la dedizione delle ragazze – ha dichiarato il responsabile del settore femminile Matteo Spagli – e la volontà della società di far crescere il loro settore femminile".

Successivamente si è passati al settore maschile con i gruppi relativi all’Under 15, Under 17, Under 19, Prima Divisione, Serie D e Serie C. Particolare attenzione è stata rivolta alla giovanissima squadra di Serie C, che quest’anno si prepara ad affrontare un campionato ricco di sfide con l’obiettivo di tornare presto alla categoria nazionale. "Sono soddisfatto del lavoro svolto finora – ha affermato il responsabile del settore giovanile Federico Ciuffardi – e ribadisco l’importanza di unire le forze per raggiungere obiettivi ambiziosi". Un altro momento significativo è stato la presentazione del Progetto Scuola, a cura del professor Manrico Benevelli che ha illustrato le iniziative che coinvolgeranno gli studenti del territorio.

L’iniziativa conferma l’attenzione della società valligiana verso la crescita e la formazione dei più giovani con l’intento di avvicinarli allo sport e ai suoi valori. All’evento era presente anche il presidente Fipav Liguria, Franco Bocchia, che ha elogiato l’impegno dei rossoblu e che ha augurato una stagione ricca di soddisfazioni. Un ringraziamento è stato rivolto a tutto il gruppo dirigente del Valdimagra Volley Group, definito il vero ’motore della società’, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile il proseguimento delle attività sportive.

Ilaria Gallione