Valsa, al via l’era Giuliani: "Necessaria una scossa"

Il giorno più difficile della gestione Gabana unisce l’addio al benvenuto, senza rispondere a tutti i dubbi sorti nella conferenza stampa che ha presentato Alberto Giuliani, nuovo coach di Modena Volley, e ha salutato Francesco Petrella. La presidente Giulia Gabana e il direttore sportivo Alberto Casadei hanno parlato di un progetto di tre anni che in soli tre mesi ha perso il timoniere e affidato le loro rinnovate speranze alle mani di un tecnico che in Italia e non solo sa come si vince.

Addio a Petrella. "Non mi piace esonerare allenatori – è l’incipit della presidente Gabana – e il senso di cambiare non è quello dei risultati o della classifica, ma il fatto che la squadra non riuscisse a giocare. Era l’unico mezzo che avevo per dare una scossa. Siamo sempre rimasti accanto a Petrella comunque, nelle scelte e in tutto il resto, e mi dispiace che sia sembrato che non lo abbiamo protetto dalle pressioni esterne".

La squadra e Sartoretti. "Ho parlato molto con la squadra in questo mese e mezzo – ancora Gabana – ho preso la decisione, l’ho comunicata a Petrella e poi ai giocatori che si sono presi le loro responsabilità. Non ci sono altri che decidono oltre a me a ad Alberto. Da quando sono subentrata come presidente il ruolo sportivo è totalmente in capo a Casadei, Sartoretti è direttore generale e commerciale. Il confronto tra noi è costante, ma i ruoli sono definiti". Anche il direttore sportivo, Alberto Casadei, parla della squadra: "Ho sempre detto che ero pronto a difendere il progetto in tutto e per tutto, per questo la giornata di domenica è stata molto dolorosa, perché un pezzo di quel progetto è stato abbandonato. Siamo tutti responsabili".

Momento critico. "Le ore peggiori quelle dopo Verona – è ancora Gabana che parla – un momento molto delicato, non tanto per il risultato ma per una squadra che in campo non lottava. Il progetto non è andato come credevamo".

Progetto futuro. Ecco Casadei tra presente e futuro prossimo: "Nella costruzione di questa squadra il progetto è basato sui giovani e su giocatori esperti che potessero venire a supporto in momenti di difficoltà. Ora stiamo valutando tante parti, tanti fattori anche sui giocatori. Il mercato? Parte in questo mese, può anche far parte del gioco costruire una squadra senza l’allenatore che poi la allenerà. Rinaldi? Vogliamo recuperarlo per Modena e per la Nazionale".

Giuliani. "Non ho mai contattato Giuliani prima, l’idea del cambio di panchina è arrivata il giorno dopo Padova dopo una serie di situazioni e di riflessioni" commenta Giulia Gabana. La segue Casadei: "Abbiamo preso la decisione e sapevamo che Giuliani era libero, l’abbiamo subito contattato e ha accettato. Non abbiamo ancora parlato del prossimo anno, solo di questa stagione".

Obiettivo. Qui Casadei parla chiaro: "Stare in campo il più possibile e il meglio possibile. Oggi ci giochiamo l’ottavo posto, vogliamo stare dentro i playoff, oggi è un obiettivo minimo".