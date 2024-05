Valsa Arriva De Cecco, addio Lube

Quattro stagioni alla Lube, vestendo la fascia da capitano, vincendo lo scudetto, portando il sodalizio marchigiano in alto, altissimo. Solo l’ultima stagione, per Luciano De Cecco, è stata una nota dolente, ma questo non ne macchia la militanza in biancorosso che si è interrotta ieri, con un comunicato ufficiale cui probabilmente in questi giorni seguirà quello ufficiale di Modena Volley, che lo ingaggerà per le prossime stagioni.

"Per me è un onore aver fatto parte di questo club e aver indossato la fascia da capitano – racconta il regista argentino, appena insignito anche del ruolo di regista nell’All Star Team della Champions League dalla Cev –. Mi sono trovato molto bene fin dal primo momento a Civitanova. Ringrazio tutti i compagni che si sono alternati in questi quattro anni di vittorie e sofferenze sportive. Sono contento di aver contribuito a integrare il Palmares della società. Sono dispiaciuto per le occasioni mancate, ma sono state esperienze di crescita per il futuro della squadra. Il successo è fondamentale nello sport, ma bisogna anche costruire per dar vita a nuovi cicli vincenti e noi abbiamo messo mattoni importanti lottando fino alla fine anche se avremmo potuto aggiudicarci più titoli. La Finale dello scorso anno persa in Gara 5 contro una grande Itas Trentino, quando nessuno avrebbe puntato su di noi, è valsa quasi come un titolo nel percorso di crescita degli emergenti. Il vero rammarico, quest’anno, è non aver raggiunto la Finale di Champions League dopo un grandissimo percorso".

Una finale che non potrà essere inseguita nemmeno il prossimo anno, ma De Cecco sa che Modena ha investito tanto su di lui, rinunciando a un prospetto futuro come Mattia Boninfante (sarà lui in coppia con Santiago Orduna a sostituirlo a Civitanova) e scegliendo alla fine il capitano della Nazionale argentina e non Cachopa nel ballottaggio tra i due alzatori che sembravano essere più vicini alla Valsa Group in inverno, col brasiliano che invece rimarrà dov’è, a Monza. Nel comunicato ufficiale della Lube, l’ultimo dedicato a De Cecco, un sentito ringraziamento all’atleta: "A.S. Volley Lube ringrazia l’atleta per aver onorato la maglia e indossato la fascia aiutando il Club a lottare sempre fino alla fine. A ‘Lucio’ vanno i migliori auguri per il suo futuro professionale e per il percorso di vita".