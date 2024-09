Valsa Casadei: "Giochiamo ad alto livello"

È una Modena Volley che si avvicina a grandi passi all’esordio in campionato quella che nelle ultime amichevoli ha tenuto perfettamente testa a Trento e Piacenza, due delle maggiori indiziate, assieme a Perugia, per vincere lo scudetto. Ancora presto però per fare un bilancio o dei confronti, lo sa bene Alberto Casadei, direttore sportivo della Valsa Group che intanto parla della situazione infortuni, con un problema delicato che ha fermato Davyskiba: "La squadra sta crescendo – racconta Casadei –. Quello che abbiamo detto ai ragazzi è che quando manca un giocatore bisogna cogliere l’occasione di crescere come gruppo e non subire quell’assenza. Con Davyskiba fuori stiamo facendo così, anche se Vlad è per noi una pedina molto importante".

A proposito del bielorusso: quando rientrerà?

"I tempi del rientro ancora non si sanno perché purtroppo la zona della coscia infortunata è molto delicata: quindi vedremo settimana dopo settimana".

Intanto Modena ha trovato il suo faro?

"La leadership tecnica di De Cecco si vede, ha condotto la squadra a fare belle cose nel torneo di Montichiari, lo scorso weekend".

Anzani invece, a che punto del suo recupero è?

"Anzani sta giocando sempre meglio, ha giocato un’intera partita da titolare. Credo che sia già vicino al suo alto livello, perché è stabile in tutto quello che fa, in questi giorni spero riusciremo a farlo rendere al suo meglio, per averlo pronto per l’inizio".

Cosa le sta piacendo della Valsa Group settembrina?

"Mi sta piacendo molto l’attitudine, non manca lo spirito giusto così come l’amalgama sta crescendo sempre di più, una squadra che si sta organizzando attorno ad alcuni punti saldi".

E dove invece bisogna migliorare?

"Per ora non vogliamo scoprire i nostri punti deboli, ma sicuramente ci sono fondamentali su cui c’è più bisogno di lavorare e su cui insisteremo nelle prossime settimane".

Torniamo ai singoli: cosa ci dice di Buchegger e di Gutierrez, due tra i più attesi?

"Buchegger ha fatto una grande partita contro Trento, l’intesa sta migliorando sempre più col regista. Gutierrez sta scoprendo Modena, una cosa non semplice per nessuno, ma l’aspettativa è alta e sta mostrando man mano il valore che ha fatto vedere lo scorso campionato". Infine torniamo alle amichevoli.

Quanto Modena è lontana dalle big del campionato?

"Quanto siamo lontani? Presto per dirlo, perché il pre-campionato non è il campionato. Però sabato contro Trento a Montichiari abbiamo espresso un livello molto alto con quella che per ora è la nostra squadra titolare. Il divario non era certo alto, la partita è stata equilibrata, ma i veri valori si vedranno dal 29 settembre".