Valsa Che rimpianti anche a Trento

di Alessandro Trebbi

TRENTO

È una Modena gagliarda quella che esce dal campo di Trento con le stesse sensazioni provate già a Piacenza quattro settimane fa. Ovvero quelle della consapevolezza di aver giocato ad armi pari anche con le corazzate della SuperLega e col rimpianto di aver sbagliato troppo nei momenti decisivi, in modo particolare con Buchegger nel finale del terzo e nel finale di un quarto set nel quale Sanguinetti ha sprecato il set point gialloblù pestando la riga del servizio. Per il resto un match tutto alla pari, anzi, nel quale spesso è stata la stessa Modena a dettare legge, a portarsi avanti, a fare l’andatura con Trento a inseguire. Una Trento il cui assolo è durato fino al 19-11 del primo set, in quella che sembrava la premessa di un match a senso unico prima che a salire in cattedra fosse Rinaldi, sontuoso nel mettere giù il tabellino più corposo della sua carriera in SuperLega davanti agli occhi del ct della Nazionale De Giorgi. Man mano gli altri seguivano il giovane martello gialloblù, salendo di colpi sia in ricezione che in attacco: soprattutto Buchegger garantiva a De Cecco un cambiopalla costante e pulito, mentre pur nella sua irregolarità anche Gutierrez per la prima volta reggeva il ritmo imposto da una ‘big’ al suo cammino. Purtroppo l’opposto austriaco inciampava nei due momenti topici del match: sul 21-22, quando sparava fuori la palla del possibile 21-23 e poi nel quarto sbagliando prima e facendosi murare poi dal 24-24 in avanti. Dovrà migliorare su questi aspetti, Modena, nel diventare cinica nei momenti decisivi o quanto meno non regalarli agli avversari, ma deve uscire dal PalaTrento con la consapevolezza di poter esprimere un livello alto di gioco tanto in cambiopalla quanto nella fase di muro e difesa.

La partita. Troppa differenza tra le due ricezioni e di riflesso tra le due battute a inizio match. Il doppio ace di Sbertoli segna il 17-11 che diventa 19-11, ma la rottura prolungata modenese si interrompe grazie a Rinaldi e poi sul servizio di Meijs fino al 23-21 che non serve a evitare il 25-22. Nel secondo Rinaldi continua a trascinare i suoi e difende l’impossibile, il resto lo fanno Buchegger e Gutierrez, anche se è Rinaldi a chiudere. Parte 5-2 Trento nel terzo, ma Buchegger è in agguato per una fase di equilibrio prolungata prima che Trento si incagli in P1 con Gabi Garcia: rigiocano Buchegger e Rinaldi per il 14-17. Trento impatta a quota 19. Buchegger ha la palla del 21-23 ma Kozamernik lo mura. Il primo set point è di Trento (24-23 dopo una grande difesa di Sbertoli) poi Buchegger viene murato per il 25-23. Nel quarto Modena va 1-5, Trento pareggia poi sale di ritmo. Rinaldi non molla: 20-20 con una rigiocata strepitosa e 22-23 con l’ace, ma Modena spreca la palla set con la pestata di Sanguinetti, poi Buchegger spara fuori il 25-24, pesta il possibile contro-sorpasso (26-25) e si arrende a Michieletto per il 28-26 finale.