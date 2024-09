Valsa, è tempo di primi test. Si parte venerdì con Reggio

Si è conclusa anche la seconda settimana di allenamenti per una Modena Volley che ormai attende solo Buchegger e Pardo per essere definitivamente al completo. Tra sala pesi, PalaPanini, piscina e Appennino, De Cecco e compagni sono ormai pronti anche a ‘esordire’ in un’amichevole, la prima quella prevista il 30 agosto, venerdì prossimo, con Reggio Emilia (A2), Piacenza il 4 settembre, mentre l’ultima prima del campionato sarà sabato 21 settembre contro la Lube Civitanova a San Severino Marche, patria di coach Alberto Giuliani. In mezzo ci sarà il Trofeo Ferramenta Astori a Montichiari, quando Modena affronterà in semifinale l’Itas Trentino sabato 14 settembre e un’avversaria anche domenica 15 settembre per la finale del primo o del terzo posto.

Mati Pardo in nazionale. Ormai tutto pronto per l’esordio europeo Under 20 del giovane centrale della Valsa Group, pilastro della formazione allenata da coach Michele Zanin. La spedizione della nazionale Under 20 maschile, che da lunedì 26 agosto sarà impegnata ad Arta (Grecia) nella prima fase degli Europei di categoria, è partita ieri mattina dall’Aeroporto di Fiumicino con il volo delle ore 8.25 verso Atene, allenandosi ad Arta già la sera stessa presso la Sport Hall T9 Kostakioi. Il girone si svolgerà appunto in terra ellenica, mentre la fase finale (semifinali e finali, 6-7 settembre si disputerà allo Sportska Hala di Vrnjacka Banja, in Serbia).

Sara Desini a Parigi. È iniziata anche la Paralimpiade della Nazionale femminile di sitting volley, che, dopo una settimana di intenso lavoro al Centro Pavesi Fipav di Milano, è volata alla volta di Parigi per fare il suo ingresso nel villaggio olimpico. Questo ospiterà gli atleti durante la manifestazione paralimpica che si concluderà l’8 settembre con la cerimonia di chiusura. L’esordio della nazionale italiana di sitting volley ai Giochi è fissato per il 30 agosto quando, alle ore 20, scenderà in campo alla North Paris Arena per affrontare le padrone di casa della Francia. Poi, il primo settembre, alle ore 14, sarà la volta della Cina; infine, nell’ultima gara della Pool A, le campionesse europee 2023 se la giocheranno martedì 3 settembre alle ore 14 contro le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. Primo allenamento ieri, assieme al Brasile.

Gottardi e Cottafava. Valentina Gottardi. La beacher modenese ha conquistato un meritatissimo argento europeo e con la compagna Menegatti sta passando un eccellente periodo di forma: ieri ha passato i quarti di finale del torneo Elite 16 di Amburgo battendo le olandesi Stam e Schoon e oggi si giocherà semifinali e finali. Cottafava con Nicolai sta provando a ritagliarsi lo stesso ruolo nel torneo, dopo aver giocato il quarto di finale contro gli australiani Carragher-Nicolaidis.