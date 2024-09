Valsa, è un Anzani in grande forma. Punti e percentuali alte dopo lo stop

Non è il risultato, a contare, per una volta. Sia perché è un’amichevole, sia perché gli esperimenti sono stati numerosi. La buona notizia è che Pardo Mati ma soprattutto Simone Anzani sono di nuovo parte del gruppo. Lo scorso pomeriggio, al PalaBanca di Piacenza, la Valsa Group ha disputato il terzo allenamento congiunto della stagione, il secondo contro la formazione piacentina allenata da Andrea Anastasi, dopo quello conclusosi in pareggio mercoledì scorso al PalaPanini. Il risultato è stato un 3-1 in favore della Gas Sales con parziali di 25-23 25-21 25-21 e 22-25 per Modena nel quarto parziale giocato per prolungare i tempi dell’allenamento. Coach Alberto Giuliani ha schierato in diagonale principale De Cecco-Buchegger, schiacciatori Gutierrez-Rinaldi, centrali Sanguinetti-Stankovic e libero Federici, almeno inizialmente, in quella che è la formazione tipo di queste settimane. Nel corso dei quattro parziali giocati, di cui uno vinto da Modena e tre da Piacenza, il tecnico gialloblù ha schierato poi tutti i giocatori a propria disposizione, compresi appunto anche Anzani e Mati. Eccellente soprattutto l’ingresso in campo di Anzani, che nonostante i due mesi di stop ha messo subito a segno 4 punti con l’80% in attacco. Un Buchegger in difficoltà è stato ottimamente sostituito da Ikhbayri nel secondo set: 11 punti per l’opposto libico, col 56% in attacco. Bene anche Gutierrez, l’unico a rimanere in campo per tutti e quattro i set. Modena nel complesso ha mostrato meno incisività in attacco rispetto agli avversari, anche se le percentuali sono state complessivamente buone soprattutto nell’efficienza. I centrali hanno viaggiato su percentuali di eccellenza. Proprio il muro è stato l’altro fondamentale che rispetto alle prime uscite è mancato all’appello: solo 6 vincenti, con gli avversari al 64% in attacco. Il prossimo allenamento congiunto è in programma mercoledì 11 settembre in trasferta contro Milano.