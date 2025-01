Valsa Giuliani: "Numeri buoni, ora continuità"

di Alessandro TrebbiUn Alberto Giuliani concentrato che non vuol guardare nemmeno un centimetro al di là dell’obiettivo primario, quello più vicino, la Rana Verona. "La classifica è ancora corta, tutti i match sono fondamentali" le parole del coach marchigiano che proverà domani a guidare la Valsa Group verso una risalita all’arrembaggio del sesto posto che sembra impossibile (9 punti di distanza da Verona e Milano) ma che non ha ancora tutte le porte chiuse, soprattutto se arriverà un successo pieno nello scontro diretto con gli scaligeri. Giuliani, torniamo un attimo indietro a Monza e a qualche errore di distrazione. Ci state lavorando?

"Non che prima avessimo sottovalutato le nostre situazioni di calo in alcuni finali di set. Oggi continuiamo a lavorare con costanza proprio per garantirci stabilità nel rendimento, averla come alleata, soprattutto per ridurre il numero di errori in attacco".

È stata una settimana più serena di quelle precedenti?

"Siamo stati aggressivi alla stessa maniera di sempre in palestra negli allenamenti. Più sereni no, non direi, ma certamente felici del risultato di domenica scorsa".

Verona, un match decisivo?

"Quella con Verona è una partita importante come tutte, contro una grande squadra che giocherà la Final Four di Coppa Italia, contro un Mozic ritrovato ai suoi livelli, contro il miglior opposto del campionato ovvero Keita. Quindi sarà un match nel quale ancora una volta testeremo a che punto siamo".

Con che consapevolezza affronterete la formazione di Stoytchev?

"Come numeri ormai siamo concreti su tutti i fondamentali, la parola chiave è essere continui nel proporre quei numeri così buoni".

Decisiva in chiave playoff?

"Per i playoff sono tutti incroci determinanti perché la classifica è molto corta. Verona ci precede con qualche punto in più, faremo di tutto per fare del nostro meglio e assottigliare quel divario".

Davyskiba ha sottolineato l’importanza di giocare in casa partite come questa. Che ne pensa?

"Sono d’accordo, giocare al PalaPanini per noi è un piacere e il pubblico ci può aiutare a essere più concentrati".