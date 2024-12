Valsa Group A Taranto per trovare continuità

Torna in campo Modena, lo fa per consolidare la classifica, darsi continuità dopo il successo non così scontato su Padova e costruirsi autostima. Lo fa a Taranto, contro la Gioiella Prisma di Dante Boninfante che è ancora terzultima ma che è reduce dalla notevole vittoria contro la Lube. Lo fa finalmente al completo: dal suo lungo viaggio in Libia, Ahmed Ikhbayri è tornato ad aggregarsi alla squadra in quel di Corigliano Calabro, dove la Valsa Group ha rifinito la preparazione. Un match che nasconde tante insidie al cospetto di una formazione, Taranto, giovane e imprevedibile ma a tratti difficilmente contenibile grazie soprattutto ai suoi buoni numeri in battuta e in attacco. Difficilmente Alberto Giuliani derogherà dalla formazione che ha vinto la scorsa giornata: De Cecco in regia, Buchegger opposto, Rinaldi e Gutierrez di banda, Sanguinetti e Anzani al centro con l’alternativa d’esperienza Stankovic che però potrebbe essersi meritato la maglia da titolare, mentre il libero sarà sicuramente Filippo Federici, chissà se coadiuvato da Riccardo Gollini in fase di difesa oppure no. Come detto Boninfante, tecnico che si è formato accanto ad Angelo Lorenzetti come Francesco Petrella e che proprio domenica scorsa ha vinto il derby di famiglia contro il figlio Mattia, ex Modena come il padre, può contare su una squadra esuberante, specialmente nel primo martello, Tim Held, e nel primo centrale, Wout D’Heer. Al palleggio l’esperto tedesco Zimmermann, opposto sarà Gironi, l’altro martello e l’altro centrale Hofer e Alletti mentre i liberi sono Rizzi e Luzzi e in panchina siede, per ora, un certo Filippo Lanza. Domenica scorsa gli spettatori erano 1600, c’è da pensare che oggi non saranno meno, quando alle ore 16 gli arbitri Zavater e Verrascina fischieranno l’inizio. Diretta sul Volleyballworld.tv.

Il resto della nona giornata d’andata? Ieri si è giocata Piacenza-Grottazzolina (3-0), mentre Milano-Cisterna, terminata 3-1, si era già disputata il 7 novembre. Oggi Monza-Perugia (ore 16), il big match Civitanova-Trento (ore 18) e Padova-Verona (ore 20:30 con diretta Rai Sport).