Valsa Group A Verona si misurano le ambizioni

La prima sfida verità è una trasferta ostica, difficilissima in questo momento della stagione per qualità e condizione dell’avversaria. Verona ha posto fine alla carriera di Bruno in Italia e alla stagione sgangherata di Modena Volley il 22 aprile scorso, in una mesta semifinale per la Challenge Cup, Verona è oggi il banco di prova ideale per capire in un faccia a faccia chi possa coltivare maggiori ambizioni tra una Rana quarta in classifica, sconfitta solo all’esordio da Perugia e poi sempre vincente, nelle ultime due uscite contro Civitanova e Milano, e una Valsa Group che ha avuto sin qui un calendario terribile ma che, esattamente come gli scaligeri, appare in salute e ambiziosa.

I ragazzi di Stoytchev sono additati da tutti come la quarta forza del campionato: giovani, molto forti fisicamente, già rodati da alcune stagioni con una rosa quasi non modificata, Spirito e compagni hanno potenza e alternative, tanto che ipotizzare adesso la formazione titolare è impresa ardua. Keita ha giocato sia di banda che come opposto, alternandosi in questo secondo ruolo con Jensen, così come hanno giocato in regia sia Abaev che Spirito. L’unico punto fermo sembra essere Dzavoronok di banda, assieme ai centrali Cortesia e Vitelli e al libero D’Amico, mentre ruotano Keita e Jensen, Sani e Mozic, ancora decisamente sotto utilizzato rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Modena ha trovato il suo assetto, a meno fino a quando Vlad Davyskiba non sarà di nuovo in grado di giocare al suo livello, e allora il posto di Gutierrez sarà certamente meno al sicuro: Alberto Giuliani si affiderà a De Cecco in regia, Buchegger opposto, Rinaldi e Gutierrez di banda, Sanguinetti e Anzani al centro e Federici libero. La trama del match si giocherà tutta nel confronto tra la battuta potente di Verona e la ricezione di Modena che ha finora consentito ai gialloblù di fare del cambiopalla fluido la propria arma di forza. In più ci sarà Noumory Keita: quattro volte su cinque mvp della partita nelle ultime uscite, 31 punti contro Milano, in una condizione fisica e psicologica eccezionale. La gabbia attorno al maliano dovrà essere robusta.

Inizio del match alle ore 20:30 all’Agsm Forum di Verona, in quello che è l’unico anticipo della sesta giornata di andata, con arbitri Zanussi e Puecher e diretta Rai Sport che però inizierà su Rai Play. Queste le altre partite di giornata, tutte in programma domani: Piacenza-Milano (ore 16 diretta Dazn), Monza-Taranto (ore 17), Grottazzolina-Trento (ore 18), Cisterna-Padova (ore 19 diretta Dazn) e a chiudere lo spezzatino il big match Perugia-Civitanova alle 20:30 in diretta su Rai Sport).