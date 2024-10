Valsa Group. Anzani e l’amarezza post Trento: "Ma sappiamo giocare ad alto livello»

È Simone Anzani a parlare a metà del guado tra la bruciante sconfitta di Trento e il match decisivo di domenica al PalaPanini contro Monza. Un Anzani che intanto parla di sé e del suo recupero dopo l’estate di stop forzato: "Sto bene – racconta il centrale azzurro e di Modena – e settimana dopo settimana mi sento sempre più vicino al cento per cento. Cerco di dare il contributo alla squadra nel toccare palle a muro, cercare di dirigere la fase break. Secondo me siamo in generale sulla buona strada".

Anzani, torniamo indietro a Trento. Siete delusi?

"Sicuramente la partita con Trento ci deve fare arrabbiare: abbiamo avuto tante occasioni. Però non possiamo vedere solo il bicchere mezzo vuoto, ma anche capire che abbiamo fatto bene".

Parla di tutta la stagione?

"Abbiamo vinto bene con Grottazzolina, sia a Piacenza che Trento siamo usciti dal campo con qualche rimpianto, la chance con Perugia di andare sull’1-0 è stata un’altra occasione. In ogni match abbiamo messo dei mattoncini, dobbiamo ripartire da questa consapevolezza, dalla voglia di giocare ad alto livello come abbiamo fatto per un lungo tratto di partita con Trento: sappiamo che quello standard può farci giocare alla pari con Trento e con Piacenza".

E migliorare i finali?

"Sì, ci vuole quel killer instinct per portare quei parziali dalla nostra".

Inizia domenica il vostro vero campionato?

"No, il campionato è iniziato il 29 di settembre e in questo momento siamo 1-3 nel computo vittorie/sconfitte, con tanti rimpianti. Questo dobbiamo tenerlo in considerazione e non cancellarlo. Se vogliamo risalire la classifica e rimanere con le big dobbiamo fare uno step di crescita con tutte le squadre: Monza e Verona che arrivano subito, ma anche tutte le altre. Senza fare un errore".

Quale?

"Quello di sottovalutare le formazioni che arriveranno adesso solo perché non sono Perugia o Trento. Monza viene da brutti risultati, ma ha recuperato Zaytsev e altri giocatori, Juantorena per esempio. Dovremo combattere e noi possiamo farlo, ripeto sempre che siamo una squadra forte, dobbiamo esserne convinto".

Ecco, la Vero Volley è una squadra ancora a lavori in corso. Voi?

"Nel campionato italiano ogni partita è difficile e noi certamente dobbiamo guardare di più dalla nostra parte quando scendiamo in campo, far bene le cose che lo staff tecnico ci propone di settimana in settimana".