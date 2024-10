Valsa Group Contro Monza si può osare

Scocca l’ora della verità stasera alle 19 per la Valsa Group Modena Volley, che dopo due match consecutivi che sembravano segnati, ma in realtà hanno lasciato molti rimpianti, si presenta ai nastri di partenza della quinta giornata di regular season potendo guardare dall’altra parte della rete esclamando "finalmente". La Vero Volley Monza avversaria odierna é da un lato vice-campione d’Italia, capace di una cavalcata clamorosa lo scorso anno, ma è anche oggi l’ultima in classifica avendo vinto soltanto una partita su quattro. Contro Grottazzolina, come Modena.

La sorprendente rosa della scorsa stagione é stata smembrata sopratutto per ciò che riguarda gli attaccanti di palla alta: via Maar e Loeppky, assieme a loro via anche Galassi, sono stati presi due martelli di sicura affidabilità tecnica ma anche con un buon numero di stagioni sulle spalle, non più due ragazzini insomma. Due nomi che Modena conosce bene e che, a dispetto della loro straordinaria carriera, per motivi diversi non ha mai amato fino in fondo: Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Lo ’Zar’ ha giocato la sua prima da titolare domenica scorsa, dimostrando di stare bene ma di avere ancora da fare per trovare una condizione ottimale. Juantorena é invece ancora in fase di recupero ma ha iniziato a fare le sue prime comparsate in campo.

E Modena? Coach Giuliani ha tutti gli effettivi a disposizione, compresi i convalescenti Anzani e Davyskiba. Chissà che proprio il bielorusso non prenda il posto di un Gutierrez ancora evidentemente acerbo per provare a portare a casa il bottino pieno, mentre il rompicapo maggiore il coach marchigiano lo ha al centro, dopo due partite in cui nessuno dei posti tre geminiani ha piazzato l’acuto. Da risolvere c’è la capacità di Modena di portare a casa i set in cui è in vantaggio, in cui sa costruirsi le occasioni, per fare il pieno di fiducia in vista della trasferta di Verona. E poi c’è da aumentare ancora la qualità della battuta e del muro per costruirsi una fase punto all’altezza del cambio palla fluido che Modena ha quando riceve con percentuali medio alte.

I sestetti? Monza ripartirà da Cachopa e Scwarz in diagonale principale, Zaytsev e Marttila di banda, Beretta e Di Martino al centro e Gaggini libero. Per Giuliani invece ipotizziamo la formazione con De Cecco e Buchegger, Rinaldi e Davyskiba, Anzani e Sanguinetti, Federici libero.

Inizio del match alle ore 19, arbitreranno Curto e Cerra, diretta su Dazn e Volleyballworld.tv. Io resto della quinta di andata: Taranto-Grottazzolina (giocata ieri), Trento-Perugia (diretta Rai Sport delle 18), Civitanova-Cisterna, Milano-Verona (diretta Dazn delle 16), Padova-Piacenza (ore 17).