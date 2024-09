Valsa Group, da oggi si fa sul serio. A Piacenza è sfida alla prima big

Tutto apparecchiato per l’esordio in SuperLega per Modena Volley, un esordio pieno di incognite ma anche di entusiasmo e di curiosità per una squadra nuova in quasi tutto: nella diagonale principale, in almeno uno dei due schiacciatori vista l’assenza forzata di Davyskiba, in almeno uno dei due centrali, in una guida tecnica che rispetto a quella che aveva iniziato la passata stagione ha molta più esperienza, un’idea di gioco più tradizionale e basata soprattutto su una fase, quella punto. Insomma la Valsa Group è una macchina nuova che ha bisogno certamente di rodaggio ma anche e soprattutto di trovare il suo autista, il faro che la guidi e la porti verso una stagione di rilancio.

Proprio nella fase punto Modena ha fatto vedere ottime cose in difesa, nelle prime amichevoli, ma si è mostrata molto più in difficoltà nei fondamentali offensivi, muro e battuta soprattutto. É nel primo colpo di gioco che la Valsa Group dovrà crescere esponenzialmente per cercare di dare del filo da torcere alle squadre sulla carta più quotate, Gas Sales Piacenza in testa: meno errori (poche volte sotto i 20 a partita nelle amichevoli) più ace soprattutto dagli attaccanti di palla alta. Una trasferta, quella di oggi, molto complicata ma che alla fine dei conti é un ottimo test per capire lo stato di salute di De Cecco e compagni, perché i ragazzi allenati da Anastasi sono forti ma non forti come Trento o Perugia e hanno alcuni punti deboli su cui si può lavorare, e che i gialloblù conoscono bene dopo le due amichevoli di settembre giocate sulla via Emilia: alcune zone di muro, ad esempio, e un affiatamento tra i due schiacciatori ancora da perfezionare, oltre al rendimento non sempre costante dell’opposto.

Come si schiererà la formazione guidata da Alberto Giuliani? Molto probabilmente col sestetto che ha iniziato l’ultima amichevole mercoledì scorso contro Milano, ovvero con De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Gutierrez e Rinaldi di banda, Sanguinetti e Anzani al centro e Federici libero, con Ikhbayri, Massari e Stankovic sempre caldi dalla panchina, Giuliani ha dimostrato di poter fare cambi anche molto anticipati se le cose non girano come si era immaginato. Anastasi dal canto suo si affiderà alla formazione più affidabile possibile, quella che gli dovrebbe garantire il gioco più aggressivo e maggiori soluzioni tanto in attacco quanto in battuta: Brizard e Romanò in diagonale principale, Kovacevic e Maar alle ali, Simon e Galassi al centro con Scanferla libero. Inizio del match previsto per le ore 16 al PalaBanca di Piacenza con diretta su Dazn e Volleyballworld.tv, arbitreranno l’incontro i signori Simbari e Puecher.