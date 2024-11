Valsa Group È il momento di cambiare marcia

Sono il momento e l’avversario giusto per cambiare marcia, quelli che la Valsa Group Modena va ad affrontare oggi in una partita che, frasi giuste a parte sull’equilibrio del campionato, è più che decisiva per la fisionomia della classifica del girone d’andata e quindi per gli abbinamenti di Coppa Italia.

La squadra di Alberto Giuliani ha bisogno oggi di ritrovare identità, vittoria e sorriso dopo la rimonta subita da Cisterna ma soprattutto la batosta patita a Civitanova Marche, 16 ace subiti a confronto con gli 0 fatti che sono il vero dato a preoccupare lo staff tecnico modenese. Un match che rimarrà una mosca bianca, ma che ha scoperto un’arrendevolezza che i gialloblù non avevano mai avuto in stagione. La volontà di rifarsi e l’importanza della posta in palio, unite al fatto di giocare davanti al proprio pubblico, saranno le scintille giuste per far accendere di nuovo il motoro della Valsa Group e farlo arrivare a pieni giri verso la fine del girone d’andata e il 2025, al netto delle assenze, dei recuperi, delle voci di mercato che danno anche Modena con le orecchie a terra per capire se possa arrivare dalla Polonia o da un altro campionato un attaccante di palla alta di livello. Ahmed Ikhbayri è ancora in Libia e così le scelte di Alberto Giuliani sembrano obbligate, anche se da più parti si comincia a riparlare di Davyskiba opposto, ci fosse bisogno durante la partita e stante il fatto che il posto di Buchegger è solidissimo. De Cecco e Buchegger in diagonale principale allora, Rinaldi e Davyskiba di banda, Sanguinetti e Anzani con Federici libero, saranno questi i giocatori che probabilmente Giuliani metterà in campo. La Sonepar come giocherà? Marco Falaschi al palleggio, l’ondivago ma pericoloso Malusovic come opposto, Porro e Sedlacek di banda, coppia pericolosa per tigna e qualità in battuta, Plak e Crosato al centro e Diez libero. Pochi i cambi, l’opposto Stefani e lo schiacciatori Orioli su tutti, ma una squadra che se in giornata può dare molto fastidio. Inizio alle 18 con arbitri Caretta e Cerra, diretta Volleyballworld.tv.

Le altre partite di giornata: ieri alle 20:30 si è giocato il match salvezza tra Grottazzolina e Cisterna, oggi alle 17 Itas Trentino-Vero Volley Monza, alle 18 si giocano anche Allianz Milano-Sir Susa Vim Perugia al Forum di Assago e in diretta Rai Sport e Gioiella Prisma Taranto e Cucine Lube Civitanova, alle 19 chiuderà la giornata Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Questa a oggi la classifica: Perugia 22, Trento 21, Piacenza 17, Lube 16, Milano 15, Verona 12, Padova 10, Modena e Cisterna 9, Monza e Taranto 7, Grottazzolina 2.