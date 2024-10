Valsa Group. Gutierrez e il PalaPanini: "È stato un grande esordio»

Se chi osserva da vicino Modena Volley voleva risposte da Jose Miguel Gutierrez, la partita di domenica contro Grottazzolina è una buona vetrina a cui attingere: presenza costante in ricezione, pur con qualche sbavatura di competenze, efficienza altissima in attacco, buon approccio a muro. Unico neo la battuta al salto "ma ci sto lavorando, devo anche prendere le misure al PalaPanini" racconta lo schiacciatore cubano, visibilmente soddisfatto al termine del match. Un match che l’ha visto protagonista, appunto, con 13 punti, 3 muri, l’ace che ha chiuso il rocambolesco secondo set e il 64% di efficienza dall’attacco.

Gutierrez, come valuta il suo esordio casalingo, quali emozioni ha provato?

"Sono molto contento, è la prima volta che gioco al PalaPanini con addosso questa casacca. Mi sono sentito molto libero, di braccio e di testa".

Contento per il risultato?

"Sì, era un match molto importante per noi e la nostra classifica dopo la sconfitta di domenica scorsa a Piacenza, sono contento di aver dato questa gioia al nostro pubblico dopo una bella preparazione in settimana". Lei è salito di livello dopo una settimana?

"Sì. Certo, Grottazzolina non è allo stesso livello Piacenza, di questo va tenuto conto. A Piacenza mi sentivo un po’ strano, senza fiducia, ma era la prima partita, era da tanto che non giocavo un match ufficiale, quattro mesi, di questo va tenuto conto. In settimana però ho lavorato per cambiare e iniziare bene in casa".

Modena secondo lei che valore ha?

"La squadra è forte, con tanti giocatori che possono esprimersi ad alto livello. Secondo me possiamo fare di più di quello che pensiamo. Speriamo di continuare con dei begli allenamenti e il focus giusto sulle partite". Guardiamo al futuro: Modena cosa si può aspettare dalle partite con Perugia e Trento? "Credo che abbiamo il livello per affrontare a viso aperto ogni squadra, anche campioni come quelli di Sir e Itas. Da oggi lavoriamo per essere pronti a questo tipo di avversari".

Individualmente sta lavorando sul lancio di palla in battuta?

"Sì, in battuta devo sicuramente migliorare. Dopo tanto tempo fermo, come dicevo prima, sono ancora un po’ arrugginito su alcuni colpi e alcune misure, come il lancio di palla. Ma devo lavorare tanto ancora: il lancio di palla in battuta è una delle cose che adesso non mi vengono bene, ma arriverà".