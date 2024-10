Valsa Group, la prima al PalaPanini. Arriva la matricola Grottazzolina

La seconda è servita, e una Valsa Group ancora ferma al palo cercherà la prima vittoria stagionale nel suo esordio al PalaPanini, contro la matricola Yuasa Battery Grottazzolina. Un match nel quale Modena parte favorita ma non privo di insidie, prima tra tutte l’assenza di Davyskiba, giocatori di punta del quale coach Giuliani dovrà fare a meno sicuramente fino a novembre, ma non è detto che il bielorusso torni prima del 2025.

Dall’altra parte della rete i marchigiani, dal canto loro, sono stati già capaci di muovere la classifica, ottenendo un bel punto contro i vice campioni d’Italia della Vero Volley Monza, sospinti dai 2.500 spettatori del PalaSavelli di Porto San Giorgio. Quanto modenesi saranno sugli spalti e come ci staranno è uno dei dubbi, o meglio delle curiosità, di questa prima giornata tra le mura amiche: gli abbonamenti staccati sono circa 2000, col cruccio dell’assenza di una tifoseria ufficiale che in alcuni stanno cercando di togliere, difficile ci riescano già oggi. Il tifo non sarà organizzato e anche qui la curiosità è alta, perché difficilmente, in Serie A, non c’è nessuno di ‘ufficiale’ che faccia partire i cori, suoni i tamburi, pensi alle coreografie. Tornando a Grottazzolina, nel match tiratissimo contro Monza (tre set su cinque finiti ai vantaggi e dopo oltre mezz’ora di gioco) è emerso soprattutto l’opposto Dusan Petkovic, 31 punti col 62% in attacco in una prova mostruosa anche a muro. Mvp però è stato il centrale Mattei (92% in attacco con 3 muri) e un ottimo apporto ha dato anche l’esperto Oleg Antonov. Coach Ortenzi dovrebbe quindi schierare la stessa formazione di domenica scorsa, ovvero Zhukouski al palleggio, Petkovic opposto, Fedrizzi e Antonov alle ali, Demyanenko e Mattei al centro con Maschisio libero. Una squadra che unisce esperienza e gioventù ma soprattutto che possiede in generale una grande esplosività in prima linea, ben testimoniata dal 60% di squadra in attacco nel match d’esordio.

Modena? La formazione sembra scontata dopo l’ottimo ingresso di Anzani a Piacenza, ovvero De Cecco in regia, Buchegger opposto, Rinaldi e Gutierrez di banda, Sanguinetti e Anzani al centro con Federici libero e Massari e Ikhbayri caldi in panchina. Rispetto a Piacenza, Giuliani si aspetta di più nel punto a punto, ma anche dei progressi nella fase di battuta e in quella di contrattacco.

Inizio del match previsto per le ore 16, arbitri Pozzato e Caretti, diretta su Volleyballworld.tv. Gli altri match di giornata sono Monza-Piacenza (giocata ieri), Milano-Civitanova (ore 15:20 in diretta su Rai 2), Trento-Taranto (17), Padova-Perugia (17 in diretta su Dazn) e Verona-Cisterna (19 in diretta su Dazn).