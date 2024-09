Valsa Group Passo falso nel test con Padova

S è giocata ieri pomeriggio, in concomitanza con l’apertura al pubblico del Time Out Bar and Store, l’amichevole tra Valsa Group Modena e Sonepar Padova, altro banco di prova per scaldare i motori per la formazione di Alberto Giuliani in vista dell’esordio in campionato tra dieci giorni.

Ha vinto Padova per 1-3 (25-23 17-25 21-25 24-26), mettendo in difficoltà Modena soprattutto in ricezione (12 ace per i veneti) ma sfruttando in particolar modo la caterva di errori giunti dai modenesi, ben 27 negli ultimi tre set disputati. I gialloblù sono partiti con la ‘solita’ formazione di settembre, ovvero con De Cecco al palleggio, Buchegger opposto, Gutierrez e Rinaldi di banda, Sanguinetti e Stankovic al centro e Federici libero. Padova invece ha schierato Falaschi e Masulovic in diagonale principale, Porro e Sedlacek di banda, Crosato e Plak al centro con Diez libero. Primo set vinto 25-23 da una Modena che ha dominato fino al 20 per poi subire una rimonta ospite, non concretizzatasi e con un Gutierrez sostituito quasi subito da Massari (buona la prova dello schiacciatore di Parma). Negli altri tre set Padova ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco, grazie soprattutto alle eccellenti prove di Porro e Crosato. Tra le file modenesi bene Massari, come detto, Ikhbayri subentrato a uno spento Buchegger e Stankovic, più in difficoltà, oltre all’opposto austriaco, Rinaldi e Sanguinetti assieme a un Federici molto traballante in ricezione. Come detto al termine dell’allenamento congiunto si è tenuta l’inaugurazione aperta al pubblico del nuovo Time Out - Bar & Store coi giocatori, mentre il prossimo impegno sul campo sarà sabato 21 settembre a San Severino Marche contro la Cucine Lube Civitanova.

Calendario. Intanto ieri pomeriggio la Lega Pallavolo ha definito il calendario di anticipi, posticipi e dirette televisive per quanto riguarda le prime sei giornate del girone d’andata. Modena inizierà a Piacenza domenica 29 settembre (con anche diretta su Dazn), regolare il primo match casalingo del 6 ottobre alle 18 con Grottazzolina, la sfida con Perugia sarà in anticipo sabato 23 ottobre alle 18 e sarà in diretta su Rai Sport, quella con Trento di domenica 20 ottobre sarà alle 16 in diretta su Dazn, così come il match di domenica 27 ottobre alle 19 con Monza, chiuderà questa prima metà del girone d’andata la sfida a Verona di sabato 2 novembre alle ore 20:30 in un’inusuale diretta su Raiplay.