Valsa Group, un finale a spezzatino. In palio l’accesso alla Coppa Italia

Sarà un finale di girone d’andata a spezzatino quello che vedrà impegnata la Valsa Group nelle ultime due giornate contro Taranto e Milano ma che conoscerà anche molti anticipi dovuti all’imminente Mondiale per Club che coinvolgerà Trento e Civitanova. La penultima giornata, la prossima, ha già messo in cantiere una partita, quella Milano-Cisterna terminata 3-1 addirittura il 7 novembre. In anticipo al sabato si giocherà Piacenza-Grottazzolina (il 30 novembre, quindi) mentre il resto della giornata sarà regolare. Tutto scombussolato invece il calendario dell’ultima giornata, quella decisiva per le posizioni in vista della Coppa Italia: Trento-Padova e Grottazzolina-Lube, infatti, sono state giocate ieri sera, Verona-Taranto sarà anticipata addirittura al venerdì 6 dicembre, soltanto tre partite si giocheranno ‘regolarmente’ domenica 8 dicembre, l’ultima alle 19 proprio Modena-Milano. Insomma, in soldoni, sarà molto difficile fare calcoli precisi in questa penultima giornata, Modena invece avrà tutto il tempo di capire come indirizzare il proprio destino all’ultimo atto dell’Immacolata, potendo già contare su tutti gli altri risultati acquisiti tolto quello di Cisterna-Monza che però Giuliani e i suoi si auspicano non incida più di tanto sulle sorti gialloblù nella coppa nazionale.

Cambio in Lega. Intanto ieri, anticipata da Volleyball.it, è circolata la notizia di un cambio importante ai vertici della Lega Pallavolo, per bocca dello stesso presidente Massimo Righi, che lascerà il ‘doppio incarico’, affidando il ruolo di amministratore delegato che ricopriva da ormai 25 anni a Fabio Fistetto, l’attuale avvocato del consorzio dei club di serie A.

Ngapeth e mercato. Earvin Ngapeth, oggi a Poitiers, potrebbe tornare in Turchia ricongiungendosi con Slobodan Kovac al Fenerbahce, anche se c’è chi fantastica su un possibile ma altamente improbabile ritorno a Modena.