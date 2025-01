Valsa, il ds Casadei fissa l’obiettivo: "Dobbiamo fare meglio dell’andata"

È Alberto Casadei, il direttore sportivo, a presentare la sfida della Befana contro Trento e a parlare a tutto tondo anche di mercato ("l’offerta per Rinaldi dal Giappone è reale") e di pubblico ("il calo è un dato oggettivo, dobbiamo tenerne conto per la prossima campagna abbonamenti"). Una chiacchierata lunga, che spiega anche come i due match con la Sir Susa Vim, pur persi, siano da considerare un punto di ripartenza.

Casadei, come ripartire dopo cinque sconfitte? "Dobbiamo cercare di rialzare la testa. Parto però dalle ultime due sconfitte con Perugia, due partite di altissimo livello: dobbiamo tenerci strette quelle prestazioni per la prossima sfida casalinga contro i campioni d’Europa".

Ecco, Trento non sarà certo un’avversaria semplice "Trento è una squadra che fa del cambio palla e del volume di gioco difensivo la sua arma di forza. Noi vogliamo rimanere attaccati a quel livello espresso nelle due sfide con Perugia. Farlo tra le porte del palazzetto di casa è importante".

Il pubblico sarà numeroso? "Sta rispondendo in maniera positiva per una sfida che è sempre molto allettante".

I numeri dell’andata però parlano di una tendenza negativa: siete preoccupati? "Per quanto riguarda la parte sportiva, comprendo come una squadra che soffre e non fa gridare di gioia non sia la chiave migliore per invogliare il pubblico a venire, dargli entusiasmo. All’interno dello spogliatoio ci ripetiamo che vogliamo coinvolgere gli spettatori, sapendo che il risultato ha un ruolo determinante. Il calo degli spettatori però è un dato oggettivo e dobbiamo tenerne conto per la prossima campagna abbonamenti". Tornando al campo, cosa vuole dai prossimi due mesi?

"Il girone d’andata ci ha fruttato un ottavo posto che è più un demerito nostro, abbiamo lasciato noi per strada i punti che ci separano dal sesto posto. Nel girone di ritorno vogliamo fare meglio rispetto all’andata".

La sconfitta con Grottazzolina però non facilita il compito "No, quel passo falso alza la salita, però vogliamo arrivare al nostro obiettivo, migliorarci nel ritorno".

Mercato: l’arrivo di Porro, il cambio del libero, Romanò... "Il mercato è sempre più complicato perché sempre più campionati diventano di alto livello anche economicamente e le trattative sono sempre più veloci, di fatto ogni anno si anticipa di un mese. I top player adesso hanno già tutti firmato. Noi siamo presenti, ma non credo sia il momento di parlare di mercato". Nemmeno di Rinaldi?

"Non posso smentire la voce sull’offerta che gli è arrivata dal Giappone, altra lega diventata molto competitiva nelle ultime stagioni: è qualcosa in divenire e nelle prossime settimane definiremo la sua posizione".

Tornando ai top player: Modena ha oggi la possibilità economica di prenderne uno? "No, in questo momento no. I mercati emergenti, vedi appunto Giappone o Turchia, alzano tantissimo la posta in gioco".