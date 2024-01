Valsa, il grande classico si avvicina. La corazzata Perugia al PalaPanini

È una Perugia carica, sicura di se e che sta giocando al meglio anche senza Wilfredo Leon quella che è pronta, dopodomani, a sfidare una Valsa Group che si è ripresa in quel di Monza ma è ancora convalescente.

Una corazzata, che ha già eliminato nettamente Modena dalla Final Four di Coppa Italia ma che in stagione non è ancora salita al PalaPanini, per una sfida "sempre speciale" secondo le parole degli stessi umbri. Speciale ancora di più in questa stagione nella quale maestro e allievo, Lorenzetti e Petrella, si ritrovano uno di fronte all’altro dopo sei anni insieme all’Itas Trentino. Una Perugia che ormai è certa di chiudere la regular season nelle prime tre, che si deve guardare da Piacenza dietro ma che coltiva il sogno di agganciare Trento davanti (37, 34, 32 dicono i punti in classifica delle tre regine). Proprio coach Lorenzetti e il suo staff che stanno incrementando i carichi di lavoro atletico nell’ultimo periodo e incentrando l’attività sulle caratteristiche della Valsa Group di coach Petrella. Ottava contro seconda in campo sabato al PalaPanini. Questo dice la classifica attuale della Superlega, ma Modena-Perugia è da sempre molto di più, un classico degli ultimi dieci anni di volley, è una sfida sempre bella, elettrizzante, che non è mai scontata anche se le rose di partenza farebbero pensare il contrario.

Una storia fatta di quarantasette precedenti, di serie playoff al cardiopalma, di finali scudetto, di finali di Supercoppa, di playoff di Champions League. Una sfida giunta quest’anno al terzo atto dopo la gara d’andata ed i quarti di Coppa Italia giocati entrambi al PalaBarton, appunto, e vinti dai Block Devils 3-1 e 3-0. La Sir ha rivisto in campo sia Russo che Ben Tara nella sfida vinta con la Lube, ottenendo da entrambi ottimi riscontri in termini di punti e prestazione, mentre Semeniuk e Plotnytskyi stanno continuando a ‘tirare la carretta’ in assenza di Leon, mantenendo un livello costante e altissimo.

Roberto Russo. Dopo il bel successo sulla Lube Civitanova, è stato il centrale azzurro Roberto Russo a fare il punto della situazione in vista della difficile trasferta di Modena: "Se iniziamo bene e con la giusta cattiveria – racconta Russo anche in riferimento a quanto accaduto nello scorso match –, è difficile per tutti giocare contro di noi. Contro Civitanova lo abbiamo fatto e forse il risultato finale dice proprio questo. Ma ora voltiamo pagina e pensiamo a Modena. Avremo una settimana piena per preparare una partita importante. Dovremo mettere in campo il nostro livello migliore, sarà una gara delicata perché loro vorranno certamente fare bene, ma ci faremo trovare pronti".