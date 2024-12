Valsa La priorità è ritrovare il gioco

È un periodo strano per Modena Volley, di sconfitte ‘belle’ contro le grandi e di match sulla carta da vincere invece persi, talvolta molto male come quello contro Grottazzolina. Un periodo convulso nel quale la formazione geminiana sembra trovare qualche certezza strada facendo, sia di sestetto che nel gioco, smarrendo però le sicurezze in maniera repentina, a tratti inspiegabile.

Campionato. La congiuntura del campionato è di quelle da far tremare i polsi, se pensiamo che Modena è ancora ottava in classifica dopo 5 vittorie e ben 9 sconfitte ed entrambe le squadre che le stanno attorno, Cisterna davanti a pari punti, Padova dietro di due lunghezze, hanno ancora un match da recuperare, quello della prima giornata di ritorno rinviata per il Mondiale per Club: Cisterna fuori casa con Trento, Padova in casa con la Lube. Certo non due match facili, ma è anche vero che la prossima giornata di SuperLega, la quarta di ritorno che i gialloblù giocheranno il giorno dell’Epifania, potrebbe relegare De Cecco e compagni addirittura fuori dalla zona playoff: i gialloblù saranno infatti impegnati con Trento, mentre Padova giocherà in casa con Grottazzolina. Classifica a parte, è il gioco che la Valsa Group deve a tutti i costi ritrovare, e in questo senso il match di Santo Stefano ha dato qualche segnale, soprattutto se pensiamo a Sanguinetti e Buchegger. Qualche segnale dato anche da coach Alberto Giuliani, che ormai pare aver scelto: la coppia titolare di martelli è quella composta da Gutierrez e Davyskiba, entrambi parecchio opachi in attacco nella sfida di giovedì pomeriggio, ma più solidi di Rinaldi in ricezione. Più equilibrio a discapito del temperamento, sembra essere questa la direzione progettuale.

Coppa Italia. Proprio dopodomani, però, Modena scenderà in campo in un match da dentro o fuori, quelli in cui il carattere e la motivazione, più della tecnica, fanno la differenza. Certo, tra la Sir Susa Vim Perugia e la Valsa Group Modena oggi come oggi sembra esserci una differenza incolmabile, per gioco, per risorse dalla panchina, per fiducia nei propri mezzi anche nelle difficoltà. Proprio per questo ci sarà bisogno di una prova aggressiva in tutti i fondamentali e nel mordente e proprio per questo un giocatore come Rinaldi potrebbe essere utile. Che scelte farà allora Giuliani? Modena è l’underdog della sfida, questo potrebbe darle una tranquillità che in questo momento, in campionato, manca.