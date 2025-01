Valsa, match spartiacque. Verona vale il sesto posto

È la partita che potrebbe riaprire il discorso per il sesto posto o, al contrario, quella che lo potrebbe chiudere definitivamente, lasciando la Valsa Group (foto) a lottare per settima e ottava posizione con Cisterna e Padova. Modena-Verona, oggi pomeriggio alle 18, potrebbe essere uno spartiacque, e i gialloblù la affrontano intanto con un peso in meno: il successo a Monza della settimana scorsa ha tolto a De Cecco e compagni il fardello di sei sconfitte consecutive, ha consentito loro di risorpassare Cisterna in graduatoria dopo varie giornate a rincorrere, ha chiuso definitivamente i conti con le zone basse della classifica e, nonostante un divario di ben 9 punti da quinto e sesto posto (occupati dalle appaiate Verona, appunto, e Milano), riaperto uno spiraglio per il discorso delle posizioni più nobili: posizioni più nobili che consentirebbero quasi certamente di evitare nei quarti di finale play off Perugia e Trento, aumentando così non di poco le speranze di una semifinale che sarebbe un traguardo enorme per la stagione, almeno per quanto visto sin qui. Modena si è ripresa psicologicamente grazie all’ultima vittoria, mentre Verona viene da due sconfitte consecutive e ha anche il ‘problema’ di dover pensare al suo appuntamento più importante della stagione, la Final Four di Coppa Italia che si svolgerà il weekend prossimo a Bologna e che vede la Rana partecipare per la prima volta. Radostin Stoytchev, reduce dalla polemica sul suo comportamento tenuto nei confronti di un tifoso avversario a Civitanova Marche due settimane fa, comportamento che gli è costato un comunicato di reprimenda della società, dovrebbe schierare Abaev e Keita in diagonale principale (ma Spirito era partito titolare a Milano), Mozic e Sani come martelli, Vitelli e Zingel al centro (con Cortesia pronto a entrare) e D’Amico come libero.

Dalla parte opposta difficile immaginare che Giuliani deroghi dalla formazione che ha dominato il campo a Monza: De Cecco e Buchegger sulla diagonale principale, quindi, Davyskiba schiacciatore vicino e risolutore di molte P1 accanto a Rinaldi, Anzani e Sanguinetti al centro con l’ottimo Federici di questo scorcio di stagione come libero. Dove si decideranno le sorti dell’incontro? Su quanto muro e difesa di Modena conterranno Keita e sulla qualità del servizio della Valsa. Inizio del match al PalaPanini alle ore 18, arbitreranno Zavater e Brunelli con diretta su Dazn e su Volleyballworld.tv. Questi gli altri match di giornata: Padova-Cisterna si è giocata ieri sera alle 20:30; Taranto-Monza (ore 16), Milano-Piacenza (ore 17, diretta su Dazn), Trento-Grottazzolina (ore 17), Civitanova-Perugia (ore 19:30, diretta Rai Sport).