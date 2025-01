Valsa, monito Sanguinetti: "Si vince se si è squadra"

Si parla di allenamenti intensi, di una partita decisiva per i playoff ma anche di Coppa Italia nella settimana che avvicina la Valsa Group alla trasferta di Cisterna di Latina, match decisivo in ottica settimo posto ma più in generale per garantirsi la post season. A fare le carte ai prossimi giorni è Giovanni Sanguinetti, uno dei giocatori più costanti durante l’arco di tutta la stagione. "Anche se io sono uno, e cerco di dare sempre il massimo, ma i risultati possiamo ottenerli solo di squadra" aggiunge il centrale che ha lievemente calato il rendimento negli ultimi due incontri ma ha voglia di riscatto.

Sanguinetti, partiamo dai giorni appena trascorsi. Come avete affrontato queste due settimane senza impegni ufficiali? "Sì, è stata una settimana senza giocare e abbiamo sfruttato il nostro tempo a disposizione per lavorare di più in palestra. L’amichevole contro la Gas Sales Piacenza ci ha aiutato a mantenere comunque il ritmo e il livello della partita ufficiale: adesso c’è un’altra settimana di lavoro all’orizzonte prima di un match molto importante, quindi lavoreremo sodo anche in questi giorni".

Che partita sarà quella contro la Top Volley Cisterna? "Sicuramente anche quella con Cisterna, così come ormai tutti i match di questo campionato, soprattutto se giocati in trasferta, sarà una partita difficile. All’andata è finita la tie-break, quindi sappiamo che saremo messi in difficoltà".

Servirà allora essere solidi? "Sì certo, solidi, anche e soprattutto quando andremo in difficoltà".

Per lei finora è stata una stagione positiva, cosa si aspetta di qui in avanti? "Io cerco di aggiungere il mio apporto nella maniera più costante possibile e so che individualmente, viste le ultime prestazioni, posso dare qualcosa in più sia a muro che in battuta. Ma io sono solo uno, è la squadra che vince".

Ha visto la Final Four di Coppa Italia? Che ne pensa? "Mi sento soltanto di fare i complimenti a chi ha vinto, alla Lube Civitanova e in maniera particolare ai miei compagni di Nazionale (Bottolo, Balaso, ndr). Sono state tutte partite di altissimo livello e i marchigiani hanno meritato assolutamente la vittoria in entrambi i loro match, nonostante pronostici difficili da indovinare".

Però la vittoria è stata contro pronostico "Beh sì, ma lo sapevamo già: tutti possono vincere con tutti".