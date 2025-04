Vlad Davyskiba: Il pilastro di Modena Volley guarda all'Europa

"No, su di me nessun dubbio. Potete starne certi, resto qui". Non che prima ce ne fossero, Vlad Davyskiba è il pilastro su cui Modena ha deciso di costruire il suo futuro. Sentirlo dire direttamente dallo schiacciatore bielorusso, mvp della partita contro Cisterna, ha tutto un altro suono però. Il martello classe 2001 analizza così l’ultima partita e l’ultimo periodo della Valsa Group in generale, soffermandosi sul desiderio di giocare di nuovo una competizione europea.

Davyskiba, ripartiamo da sabato: avete avuto paura di un ‘bis’ del match di campionato?

"Secondo me nessuno aveva voglia di giocare un altro tie-break contro Cisterna. Volevamo vincere il più velocemente possibile, ma nel terzo set ci siamo un po’ incastrati in attacco anche perché loro hanno spinto di più con la battuta. Siamo stati bravi a rientrare in partita nel quarto e soprattutto è tornata la nostra battuta e siamo riusciti a portare il match a casa".

Aumentano i rimpianti, nel vedervi giocare con questa consapevolezza?

"Non voglio guardare al passato. Se oggi siamo qui a giocarci in quinto posto è perché siamo nel posto giusto guardando a come abbiamo giocato prima. Non ci sono recriminazioni, abbiamo ciò che ci siamo meritati con la prima parte di stagione". Però state giocando decisamente bene.

"Siamo in un momento di alta pallavolo, più alta di come giocavamo prima. Potevamo alzare il livello qualche mese fa? Forse sì, ma siamo cresciuti tardi e questo è lo sport, dobbiamo accettarlo".

Tornando al mercato, su Vlad Davyskiba non ci sono novità, giusto?

"No, non ci sono novità e non c’è nessun dubbio su di me". Magari proprio per giocare in Europa nella stagione 2025/26?

"Magari, speriamo davvero".

Cordoglio per Papa Francesco. Anche il club Modena Volley ha voluto unirsi alle parole di cordoglio per la scomparsa del Papa, che anche nella nostra città si sono ripetute da più parti. "Modena Volley si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco – si legge nella nota della società accompagnata dalla foto di Bruno Rezende col pontefice e la sua maglia donata a Francesco – un uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti. Durante il suo pontificato, Papa Francesco, ha rappresentato un enorme spirito di solidarietà e sostegno per le persone più svantaggiate e vulnerabili oltre ad un’attenzione per lo sport e i valori di fratellanza che lo stesso incarna", ha concluso la società gialloblù nel ricordo diffuso ieri.