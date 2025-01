Valsa, montagna da scalare. Al PalaPanini arriva Trento

Uno degli avversari peggiori da cui ripartire, l’Itas Trentino. C’è però una condizione che la Valsa Group deve avere bene in testa entrando in campo questo pomeriggio al PalaPanini, in un posticipo di SuperLega da sempre affascinante: da domani Modena sarà l’unica squadra del torneo a essersi già tolta di dosso le sfide alla prima e alla seconda forza del campionato.

De Cecco e compagni arrivano al derby dell’A22 con cinque sconfitte consecutive sul groppone, l’ultima nei quarti di Coppa Italia a Perugia, il 30 dicembre: Modena non vince da oltre un mese, dalla trasferta di Taranto del 1° dicembre. Ha però ragione Alberto Casadei quando dice che le ultime due sconfitte (che non hanno portato nemmeno un set, entrambe contro Perugia) hanno connotati molto diversi dai crolli contro Milano o Grottazzolina o dallo sciagurato tie-break perso contro Piacenza, perché i gialloblù hanno lottato per lungo tempo ad armi pari contro una squadra, la Sir Susa Vim, oggi di fatto irraggiungibile.

È un prologo che può far bene sperare, anche se Trento è fortissima: sperare soprattutto in vista dei match successivi, la trasferta di Monza del 12 gennaio e la sfida alla Rana Verona del 19, due partite che diranno quasi tutto su quali ambizioni potrà avere la formazione di Giuliani in chiave playoff. La testa però deve essere tutta sull’ostacolo di oggi, che evoca dolci ricordi e un pizzico di scaramanzia: l’ultimo vero ‘colpaccio’ di Modena, infatti, è datato 10 dicembre 2023 con Petrella in panchina. Un 3-1 proprio su Trento, davanti allo stesso arbitro, Stefano Cesare. Le partite in terra umbra (e il mercato) hanno spiegato le scelte del tecnico: Davyskiba e Gutierrez sono i martelli titolari e a meno di decisioni dell’ultimo minuto partiranno anche oggi pomeriggio.

Con loro De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Sanguinetti al centro con il ballottaggio Mati-Anzani al suo fianco, Federici libero. Dall’altra parte della rete coach Soli dovrebbe schierare la formazione tipo delle ultime uscite, con Sbertoli e Rychlicki in diagonale principale, Michieletto e Lavia alle ali, Flavio e Bela Barthe al centro e Laurenzano libero, lo stesso sei più uno che gli ha consentito di superare con buon agio Cisterna nei quarti di finale di coppa davanti a quasi 4mila spettatori. Quanti ce ne saranno oggi al PalaPanini? Le prevendite sembrano essere andate bene, potrebbe essere una ripartenza.

Inizio del match alle 18:30 con arbitri Cesare e Rossi, con diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv. Ieri si sono giocate Civitanova-Verona, Taranto-Piacenza, Padova-Grottazzolina e Cisterna-Perugia, oggi la giornata si completa con Modena e il derby Milano-Monza.