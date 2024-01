Valsa, occhio agli exploit di Monza. I brianzoli e l’arma della fiducia

Qualificata alla Final Four di Coppa Italia, col vento in poppa in Challenge Cup, qualificatasi lo scorso anno alle spese di Perugia addirittura e adesso con in tasca il successo 3-0 ottenuto a Sofia per l’andata dei quarti di finale, leggermente calata in graduatoria di SuperLega dopo aver chiuso l’andata al quarto posto ma pur sempre sesta, vicinissima al quinto posto di Milano.

La Vero Volley Monza forse non è nelle straripanti condizioni di forma con cui si è presentata al PalaPanini nel match di andata in campionato, ma rimane avversaria temibile, in fiducia, capace di exploit notevoli come quello che le ha consentito di superare la Lube Civitanova nei quarti di Coppa Italia e raggiungere le semifinali di Bologna. In Bulgaria si è rivisto in campo Fernandinho Kreling Cachopa, il talentuosissimo palleggiatore brasiliano che in Nazionale verdeoro contende il posto a Bruno e che nell’ultima giornata a Perugia non aveva giocato, anche a scopo precauzionale visti i ben più importanti impegni di Sofia e domenica (17.45) contro Modena che attendevano la formazione brianzola. Una squadra, la Vero Volley, non al massimo della condizione: Cachopa è appena rientrato, mentre Szwarc non ha giocato in Bulgaria al pari del giapponese Takahashi, e il centrale Di Martino non è nemmeno partito per la trasferta europea. La formazione che scenderà in campo fra tre giorni contro Modena quindi potrebbe essere un rebus, ma vista l’ipoteca ottenuta sulla qualificazione in Challenge Cup può essere che Eccheli mandi in campo tutti i migliori se staranno bene, quindi Kreling al palleggio, Szwarc opposto, Maar e Takahashi di banda, Galassi e Beretta al centro con Gaggini libero. I punti di forza avversari sono una fisicità straripante e uno stato di grazia degli attaccanti che dura dall’inizio della stagione, ma Modena dovrà pensare prima di tutto a se stessa. Alla sua testa, certo, ma anche alla parte tattica e tecnica, riuscendo a uscire dalla buca in cui sono precipitati i posti quattro con Verona, avendo margini migliori per il gioco al centro ed efficacia migliore a muro e soprattutto in battuta, l’arma in più che la Valsa Group dovrebbe avere e ultimamente le è sempre mancata. Le dichiarazioni di Eccheli post successo europeo sono state scarne e di grande attenzione per il prossimo futuro: "Sofia? La qualificazione non è ancora ottenuta, la settimana prossima a Monza dovremo fare un’altra grande partita, non prima di aver affrontato Modena in un’altra sfida difficile e stimolante".

