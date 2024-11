Volley serie A2 femminile. San Giovanni di scena a Brescia. Consoli: "Cariche e concentrate»

Per Omag Mt San Giovanni arriva oggi la difficile trasferta di Brescia contro la Valsabbina Millenium. La formazione lombarda, con 18 punti, coabita al secondo posto in classifica proprio con le marignanesi, ma vanta una gara in più avendo anticipato la nona giornata del girone di andata contro Casalmaggiore. Quella che si giocherà oggi alle 17, al Pala George di Montichiari, sarà sicuramente una partita intensa e spettacolare, che dirà molto anche sulle ambizioni dell’Omag Mt. Guiderà le leonesse di Brescia il coach Matteo Solforati, una vecchia conoscenza dei tifosi marignanesi perché nella stagione 2016 portò la Polisportiva Consolini, dell’allora Presidente Roberto Filipucci, a coronare il sogno di una storica promozione in serie A2. Coach Matteo Solforati, dovrebbe partire con Scacchetti al palleggio, opposta alla francese Lara Davidovic, in posto quattro Aurora Pistolesi e la slovena Mija Siftar (126 punti a referto), al centro Tonello e Meli, libero Scognamillo. Starting six classico per l’Omag-Mt di coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a rispondere presente in caso di necessità. Tra le ex della partita, ora in forza all’Omag-Mt San Giovanni, la centrale Claudia Consoli:"Sicuramente sarà una gara molto intensa, difficile perché affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene. Abbiamo preparato minuziosamente questa partita e spero di fornire un’ottima prestazione. Siamo cariche e il successo contro Casalmaggiore ci ha fatto riacquisire sicurezze".

Luca Pizzagalli