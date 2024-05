Valsa Sanguinetti e Anzani, sorrisi azzurri

Buone notizie per Giovanni Sanguinetti e Simone Anzani, molto meno buone per Tommaso Rinaldi. Sono queste le evidenze del primo collegiale di Cavalese della nazionale maschile italiana che prepara la Volleyball Nations League e i seguenti Giochi Olimpici di Parigi, cui mancano pochissimi punti agli azzurri per qualificarsi.

Sono state infatti diramate ieri dallo staff tecnico dell’Italia le convocazioni per il collegiale che inizierà a Roma venerdì 17 maggio e di fatto si concluderà il 10 giugno con il ritorno dalla trasferta in Canada, seconda pool di Vnl dopo quella di Rio de Janeiro. Le convocazioni quindi copriranno i primi due ‘gironcini’ della Volleyball Nations League, probabilmente quelli decisivi al fine della definitiva qualificazione olimpica.

Tra i 14 nomi stilati da De Giorgi, metà del reparto centrali parla modenese con Simone Anzani e Giovanni Sanguinetti. Escluso invece dalle convocazioni Tommaso Rinaldi, probabilmente per le prestazioni poco convincenti contro Serbia e Turchia nelle due amichevoli di lunedì e martedì sera disputatesi a Cavalese. Il classe 2001 della Valsa Group rimarrà proprio a Cavalese con il gruppo, per così dire, ‘B’, agli ordini del tecnico Vincenzo Fanizza. Con lui anche Lorenzo Sala. Le due amichevoli, dicevamo: se nella prima contro la Serbia Sanguinetti non era entrato in campo e quella di Anzani era stata una comparsata, Rinaldi aveva invece giocato titolare il terzo set, con un misero 1 su 5 in attacco (20%) e il 43% in ricezione. De Giorgi ha tornato a dargli fiducia nel match successivo contro la Turchia, ma il giovane martello gialloblù purtroppo sembra ancora non essere uscito dalle difficoltà di fine stagione col club: 1 su 9 addirittura lo score di attacco (11% la positività) e soltanto 20% in ricezione, senza acuti dalla battuta. Ecco allora che il ct gli ha preferito, nelle convocazioni il molto più in palla Luca Porro, giovanissimo di Padova.

Contro la Turchia ha invece giocato titolare un ottimo Sanguinetti (8 punti totali, 6 su 8 in attacco al 75% senza errori, con anche due muri) affiancato da un altrettanto ottimo Anzani (9 punti col 71% in attacco e ben 4 muri). Il quesito allora è duplice: si confermerà tra i convocati Sanguinetti, anche quando i centrali dovranno essere solo tre? E Rinaldi rientrerà nei piani di De Giorgi?