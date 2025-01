Valsa, test con Piacenza. Amichevole tra deluse

È l’amichevole delle due deluse (a comporre il terzetto manca Monza) quella che oggi pomeriggio al PalaPanini vedrà di fronte Modena e Piacenza, entrambe fuori dalla Final Four di Coppa Italia che contemporaneamente prenderà il via a Casalecchio di Reno, pochi chilometri più a est. Come detto entrambe deluse, ma anche entrambe al centro di numerose voci di mercato. Piacenza vedrà partire sicuramente Brizard e Romanò, ma potrebbe andare via anche Galassi, su Modena invece le voci sono di una mezza rivoluzione. Ecco perché concentrarsi solo e soltanto su una stagione che per entrambe finora è stata completamente avara di soddisfazioni risulta un processo complicato. I due allenatori Giuliani e Anastasi, assieme a tutti i loro staff, hanno il compito non semplice prima di far trovare ai loro giocatori più motivazioni possibili, nonostante i risultati sin qui ottenuti e in secondo luogo di far dimenticare loro eventuali addii, rinnovi, sostituzioni. Appuntamento allora alle 16 al PalaPanini per un allenamento congiunto con porte aperte a tifosi e appassionati.

Mercato. A proposito di mercato, le posizioni aperte nella rosa della Valsa Group sono nei fatti due dopo che l’acquisto di Yuri Romanò sembra essere sfumato perché il giocatore andrà all’estero. O Modena cambia il palleggiatore sostituendo Luciano de Cecco con un regista italiano. Oppure la soluzione diventa affiancare a Luca Porro un altro schiacciatore italiano nei fatti sacrificando Gutierrez, che però ha ancora un altro anno di contratto. Chi potrebbe essere il martello di nazionalità italiana indiziato per venire sotto la Ghirlandina? Difficile fare un toto nomi che tenga il paragone con livello seppur altalenante di Rinaldi e del cubano. L’attenzione potrebbe spostarsi sul figlio d’arte Davide Gardini, oppure spostarsi sugli altri due giovani Held e Magalini. Un compito non semplice per Alberto Casadei che però dovrà essere svolto in tempi abbastanza stretti: il grosso degli affari di mercato infatti si è già ampiamente concluso.

a.t.