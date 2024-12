Valsa, vincere è un obbligo: "Ricezione determinante"

È una sorta di match senza ritorno, Alberto Giuliani lo sa bene. Perché prima di Grottazzolina ci sono state due sconfitte diverse ma dolorose entrambe, perché dopo Grottazzolina ci saranno Perugia due volte e Trento, non proprio tre passeggiate di salute.

Ecco perché nelle Marche domani pomeriggio bisogna vincere, per tornare a risalire la china e confermare il divario sostanzioso tra ottavo e nono posto, oggi di cinque punti. Un Alberto Giuliani che sembra aver smaltito bene il tie-break di domenica scorsa e vede una squadra in ascesa: "Abbiamo lavorato molto bene anche questa settimana, la squadra è in ripresa" le parole del tecnico della Valsa Group, che si appresta alla sfida col fanalino di coda conscio che l’ultimo successo della Yuasa, contro Monza, potrebbe aver infuso linfa vitale a una formazione che ancora può lottare per rimanere in SuperLega anche la prossima stagione.

Giuliani, Grottazzolina si sta riprendendo, non va sottovalutata?

"Assolutamente, massima attenzione come sempre in questo campionato".

Ci diceva di una Modena in ripresa...

"Sì, i ragazzi danno segni importanti di miglioramento, speriamo di tradurli in fatti sul campo di Grottazzolina".

La squadra sta bene?

"Siamo tutti in buone condizioni, al di là di qualche malanno che c’è sempre".

Come si vince, quindi, a Grottazzolina?

"Con continuità in tutti gli aspetti. L’aspetto mentale, ma anche quello tecnico. Andiamo su un campo e contro una squadra che è molto forte in battuta, quindi se devo citare un fondamentale io cito la ricezione perché mi aspetto una crescita".

La miccia per far esplodere la sua ‘bomba a orologeria’ a che punto è?

"Non lo so, non ho impostato io il timer ma stiamo aspettando con ansia che arrivi a zero".

Avete analizzato il black out del tie-break perso con Piacenza?

"La partita è stata di natura positiva, quindi ci siamo più concentrati ad analizzare più la fasi giocate ad alto livello. Tutta la nostra energia ora va messa nel capire come giocare tutta la partita, non soltanto alcuni sprazzi, a quel livello".

Il periodo delle feste, che per voi non è di riposo, come viene affrontato?

"Si lavora alla stessa maniera, non si cambia una virgola. Le feste ci sono all’esterno, per noi è importante non modificare la nostra strategia di organizzazione e di lavoro perché si gioca di più, durante questo periodo, non di meno".