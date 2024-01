Venuta, acuto del bomber. Braglia è sorprendente

Nella strana programmazione varata quest’anno dalla Federazione, nello scorso week end si sono giocate le gare dell’ultima di andata nei tornei nazionali e regionali, anche se di fatto la stagione della pallavolo minore subirà adesso un nuovo stop di due settimane.

Bilanci. Al di là della inopportuna sosta stagionale, in pratica si sono giocate due gare negli ultimi due mesi, la chiusura del girone d’andata consente anche l’elaborazione dei primi bilanci stagionali, indicativi per il prosieguo dell’attività, e per le classifiche del Top Volley, che vede alla ribalta molti ’pezzi da novanta’ dei tornei, e qualche nome relativamente nuovo, come quello di una dei due vincitori di Tappa, Irene Braglia della Pol. 4 Ville Villanova, che con 27 punti ha centrato un successo che rappresenta un po’ una sorpresa, considerato che fino ad ora la ragazza non aveva mai superato i 10 punti a partita, l’ultima volta alla ripartenza a metà gennaio: a pari punti con lei, vince la tappa il campione in carica del Top Volley, nonché superbomber del 2023, Francesco Venuta dell’Artiglio Product Marking, che ha iniziato l’anno alla grande, mettendo a segno 50 punti in due gare.

Staccato di un punto, chiude a 26 Giacomo Brondolo del Modena Volley di Serie B, che precede di un punto Denni Flemma, che con i suoi 25 punti ha ampiamente contribuito all’importante vittoria su S.Martino in Rio: alle loro spalle una ’coppia d’assi’ formata dal leader della classifica generale Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150, e dall’opposto della National Villa d’Oro Marcello Andreoli. Da segnalare anche i 22 punti di Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi di Serie D, che gli fanno toccare quota 50 in due gare come Francesco Venuta, ed i 21 di Giulia Rastelli della Pol. Maranello, tornata all’indoor a gennaio, e subito molto efficace.

Classifiche. Al giro di boa dei campionati, Emanuele Bertoli rafforza la propria leadership con una media/partita di 19,7 punti, per un totale di 236 punti messi a terra, distanziando Martina Romani della Libertas Fiorano che è seconda con una media di 18,6, ed un totale di punti di 223: al terzo posto irrompe Francesco venuta, che con 18,3 torna a candidarsi per un bis che manca da molti anni, mentre mantengono quarta e quinta piazza Martina Fontana del Corlo Hidromec, e la quinta Nicola Marchesi della Rcl Gallonese, anche se la prima era assente per infortunio, ed il secondo perché la sua squadra riposava. Quasi invariata la Top Ten, con il solo Edo Sartoretti della Malagoli Tensped Spezzanese, che scende all’ottavo posto. Bertoli e Romani conducono anche la classifica a punti, e salgono ad otto gli atleti che alla fine dell’andata, passano quota 200 punti: la scorsa stagione erano solo cinque…