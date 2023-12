Vero Volley, che show. Cuneo si arrende 3-0

Si è chiuso con una bella vittoria esterna il tour de force dell’Allianz Vero Volley Milano, che si è imposta con un netto 3-0 in casa della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo. Le ragazze di coach Marco Gaspari, reduci da un mese di novembre senza un attimo di respiro, non hanno avuto cali di tensione sul campo delle temibili piemontesi e hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva in A1, consolidando così il secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano (unica squadra in grado quest’anno di batterle) ma saldamente davanti a Novara e Scandicci, che si affronteranno nel Monday Night. La formazione del Consorzio è partita forte trascinata da Sonia Candi: la centrale che ha chiuso da Mvp si è subito rivelata insuperabile a muro (cinque alla fine i palloni rispediti nel campo avversario) e al resto ha pensato la solita Paola Egonu, schierata ancora titolare nonostante le fatiche delle ultime settimane. L’unico vero cambio rispetto al sestetto titolare è stato quello della cabina di regia, con Alessia Orro che ha lasciato ancora il posto a Vittoria Prandi, come era successo peraltro nella vittoriosa partita di Champions League di mercoledì con le francesi del Volley Mulhouse Alsace.

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (18-25, 15-25, 14-25)

Andrea Gussoni