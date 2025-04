Vero Volley Milano in finale scudetto: battuta Scandicci 3-1

N. VERO VOLLEY MILANO 3 S. DEL BENE SCANDICCI 1

MILANO: Cazaute 11, Gelin (L2) ne, Guidi ne, Heyrman ne, Pietrini ne, Orro 8, Danesi 11, Konstantinidou, Fukudome (L1), Kurtagic 6, Smrek, Sylla 12, Egonu 25, Daalderop 1. All.: Lavarini

SCANDICCI: Ribechi, Herbots 4, Castillo (L1), Ruddins, Mancini ne, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L2) ne, Bajema 2, Graziani, Nwakalor 14, Carol 9, Antropova 20, Mingardi 11, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari

Arbitri: Lot – Saltalippi

Parziali: 16-25, 25-22, 25-22, 25-17

In Gara 3 delle semifinali scudetto la Savino Del Bene gioca un primo set magistrale e ci spera. Ma non basta per completare la rimonta ed esce a testa alta dai playoff, con Milano che vola in finale. La gara è stata per lunghi tratti equilibrata e spettacolare con grandi giocate ma le padrone di casa, in un Allianz Cloud infuocato (5.240 spettatori), hanno meritato di vincere perché sono riuscite a dare qualcosa in più.

L’avvio è tutto di Scandicci che inizia con un muro di Carol e chiude con una bomba di Mingardi dopo essersi mantenuto sempre avanti grazie agli 8 punti di Antropova, i muri (5-1) e gli ace (3-0). La partita cambia verso però nel secondo quando Milano recupera fluidità di gioco, trova le contromisure, innalza il muro (8-4 nel parziale) e Cazaute subentra a una spenta Daalderop.

Dopo il 2-2 le padrone di casa scappano, arrivano a +7 (12-5) ma le biancoblù si riavvicinano fino al -1 (22-21); Egonu, però, con tre punti consecutivi chiude il set. Nel terzo si va avanti punto a punto fino al 16-15 poi, ancora una volta Milano cambia marcia e firma il 2-1. Il quarto è altrettanto combattuto, Scandicci cala in battuta (tre errori consecutivi) e nel muro-difesa ma non molla. Ma Milano è più lucido e si gusta la vittoria con un ace di Kurgagic. Mvp Cazaute, top scorer Egonu con 25 punti, 1 ace e 3 muri; fra le biancoblù, in doppia cifra Antropova (20 palle a terra, 2 ace e 3 muri), Nwakalor (14, 2, 4) e Mingardi (11). Milano superiore in attacco (44%-33%), ricezione (55%-51%) e a muro (16-12); ace 5-2 per Scandicci.

Franco Morabito