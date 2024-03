Verso gli spareggi per la promozione nell’A2 maschile. "Banca Macerata, testa alle sfide con Mantova»

Il recupero degli infortunati Casaro e Orazi e arrivare nelle migliori condizioni a gara1 del 7 aprile con Mantova: ecco gli obiettivi del Volley Banca Macerata che sta lavorando per le sfide con i lombardi che mettono in palio la promozione nell’A2 di volley maschile. Dopo quella partita ci sarà un’altra il 14 a Macerata ed eventualmente la bella il 21 a Mantova perché i lombardi hanno chiuso la regular season con più punti (61 nel girone Bianco) rispetto ai maceratesi (56 nel girone Blu). Sono giorni di lavoro ma anche di studio della formazione mantovana. "Si tratta – spiega Italo Vullo, dg del club maceratese – di un buon team che ha nell’opposto Noviello l’individualità di spicco sul quale concentrano la maggior parte dei palloni che scottano, gli altri sono ottimi giocatori capaci di rendere la squadra compatta, che commette pochi errori, abile a muro e a difendersi". Sono partite in cui alcune componenti sono di fondamentale importanza. "Occorre arrivarci bene a livello fisico, ora contiamo di recuperare tutti, poi è importante la capacità di stare in campo in gare così delicate e, da questo punto di vista, veniamo da un girone che ci ha messo alla prova perché ogni gara è stata giocata al massimo, abbiamo lottato duro in quanto gli avversari hanno dato tutto contro la leader". Per Vullo i due gironi erano differenti. "Ritengo che il nostro sia stato più difficile e ciò ci ha temprato abituandoci a queste gare complicate, poi possiamo contare su elementi esperti. Mantova è meno temprata, cioè non ha questa attitudine a sfide così difficili e magari loro non sono abituati a soffrire. Però, dall’altra parte, hanno il morale e un’elevata autostima per avere dominato il girone". Ci vorrà la migliore squadra per creare problemi ai lombardi. "Dovremo giocare da Volley Banca Macerata". La regular season ha chiuso la prima parte della stagione, ora c’è quella più importante che mette in palio l’A2: dapprima con lo spareggio con Mantova, la perdente ha però un’altra chance nei playoff entrando in gioco dalle semifinali. "A parte gli infortuni, sono tanti finora gli aspetti positivi. C’è un gruppo compatto che ha lavorato bene, la società è sempre stata presente. Abbiamo portato avanti un proficuo rapporto con le scuole. Mi auguro che la città abbia un attaccamento maggiore". Tanti club stanno programmando la prossima stagione, Vullo sta programmando assieme alla dirigenza il futuro? "Ho un contratto annuale, non ho motivi di cambiare perché qui mi sono trovato bene e con la dirigenza abbiamo le stesse idee. Stiamo già lavorando per il futuro e ciò vuol dire tutto".