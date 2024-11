Volley. "A Bergamo determinate per portare a casa il risultato»

Ghiotta occasione per la Fgl-Zuma Castelfranco domani in trasferta sul campo della Cbl Costa Volpino di Bergamo. Le padrone di casa detengono un solo punto ottenuto al quinto set contro l’Akademia Sant’Anna Messina, mentre le toscane ne hanno due e hanno messo a verbale già una prima vittoria in questo nuovo campionato. Si preannuncia un match delicato, ma allo stesso tempo alla portata del team di Bracci che deve però fare i conti con la trasferta, il parquet avversario e la voglia di firmare il primo successo della stagione da parte delle rivali che non saranno per niente arrendevoli. La centrale Fava suona la carica: "Ci sono in palio punti pesanti, vogliamo muovere la classifica". La posizione in graduatoria delle lombarde non rispecchia effettivamente quella che è la forza della squadra, che vanta giocatrici di livello come l’opposto Zago veterana per la categoria "Per quanto ci riguarda andremo lì determinate a ottenere un risultato utile – prosegue Fava - noi abbiamo dimostrato di saper giocare a ottimi livelli, lo testimoniano le prestazioni contro l’Omag-Mt e l’Akademia Sant’Anna. Dobbiamo però essere più costanti durante le gare". La squadra toscana vuole trovare la seconda vittoria in campionato, dopo quella ottenuta con Casalmaggiore. "Nel gruppo c’è fiducia - conclude la centrale - siamo una squadra nuova per questa categoria e fare prestazioni come le ultime due aiutano a credere in noi stesse". Fischio d’inizio alle ore 17 per questa quinta giornata di campionato.