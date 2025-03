Volley A1 donne, semifinale da brivido. Savino Del Bene a Milano, oggi gara 1

Con le semifinali Conegliano-Novara e Milano-Scandicci che da quest’anno torneranno a giocarsi al meglio delle tre partite su cinque entra nel vivo la corsa-scudetto. La Savino Del Bene, terza al termine della regular season, esordirà oggi alle 18 (diretta Rai Sport e Vbtv) contro le meneghine (seconde) all’Allianz Cloud già tutto esaurito, e questo, fra campionato e Coppa Italia, sarà il quarto scontro diretto stagionale fra le due squadre: i precedenti tre (2-1 il bilancio per Milano) si sono conclusi tutti al tie-break.

Anche questa volta si annuncia un confronto equilibrato e altamente spettacolare fra due formazioni al completo che si incontrano nelle semifinali play off per il terzo anno consecutivo e che si presentano con le giocatrici in buono stato di forma; nello Scandicci anche la capitana Herbots ha recuperato quasi del tutto i problemi alla schiena che l’avevano assillata negli ultimi tempi. La sfida assume un sapore del tutto particolare anche per il numero degli ex, da una parte e dall’altra del campo. Con la maglia biancoblù, oltre al tecnico Gaspari che ha allenato a Milano nelle ultime 4 stagioni, vi saranno anche Brenda Castillo e Kara Bajema; sul fronte opposto la schiacciatrice Elena Pietrini, a Scandicci dal 2019 al 2023, e la centrale Ludovica Guidi che vi giocò nell’annata 2022-2023.

"Rispetto alle gare già disputate quest’anno contro Milano – spiega Gaspari - dovremo cercare di fare un piccolo step in più per quanto riguarda la battuta e l’ordine muro-difesa perché sappiamo che contro atlete fisiche e qualitative come quelle sarà fondamentale non mettere Orro nelle migliori condizioni di distribuzione. Dovremo avere anche tanta pazienza perché si giocheranno molte partite nelle partite, dato che ogni set sarà una storia a sé".

Franco Morabito