Volley A1 femminile: la presentazione della squadra. Savino, l’anno decisivo: "Un gruppo di valore»

Undicesimo campionato di A1 e quinta partecipazione alla Cev Champions League, la seconda consecutiva. Parte con queste premesse la nuova stagione della Savino Del Bene Scandicci, vicecampione d’Italia in carica. La squadra e le nuove maglie sono state presentate in un tripudio di folla nello store della Rinascente a Firenze. "Arriviamo da una stagione memorabile, culminata nella nostra prima storica finale scudetto. Questo è il punto di partenza per un nuovo capitolo e siamo pronti perché abbiamo allestito una squadra di grande valore", ha esordito Sandra Leoncini, consigliera della società.

Molte le novità che vedremo. A partire dall’allenatore, il francese Stéphane Antiga, che ha raccolto con grande slancio l’eredità di Massimo Barbolini: "Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura, allenare in Italia è una grande opportunità e sono motivato a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Non vedo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico: sarà fantastico". Per arrivare alle giocatrici. Sette le confermate, fra queste la campionessa olimpica Ekaterina Antropova, Britt Herbots, Carol e la "veterana" Maja Ognjenovic. Insieme a loro: Ruddins, Parrocchiale e Nwakalor. Altrettante le nuove arrivate: le schiacciatrici Kotikova e Bajema, la palleggiatrice Gennari, il libero Castillo, le centrali Baijens e Graziani e l’opposto Mingardi, anche se per due di queste (Castillo e Mingardi) si tratta di un ritorno alla base. Ufficializzate anche la nuova capitana e la vice: Herbots e Ognjenovic (quest’ultima assente alla presentazione per un problema fisico di poco conto). "Sono molto contenta di questo nuovo ruolo – ha dichiarato la schiacciatrice belga -, apprezzo la fiducia della società, dello staff e delle mie compagne. Spero di ricoprire questo compito nel modo migliore ma siamo una bella squadra e tutte pronte per rimetterci in gioco".

f.m.