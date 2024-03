Volley A1 femminile: Scandicci ai quarti di finale scudetto, si chiude la regular season

Firenze, 24 marzo 2024 – Conegliano-Roma, Scandicci-Vallefoglia, Milano-Pinerolo e Novara-Chieri. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale scudetto che prenderanno il via mercoledì, definiti dall'ultimo turno di regular season appena terminata, con le serie da giocare al meglio dei cinque incontri.

Non sono poche le sorprese regalate dall’ultimo turno. La prima arriva nella lotta salvezza, con Cuneo sconfitta 3-1 a Firenze (24-26, 25-22, 25-20, 25-21) e costretta ad abbandonare la massima categoria.

A sorridere è invece Bergamo, ko in casa al tie-break per mano di Scandicci (21-25, 22-25, 25-19, 25-17, 15-9). Un risultato che consente ugualmente alle orobiche di guadagnare il punto necessario per scavalcare proprio le cuneesi al terzultimo posto che significa permanenza in A1. Le toscane rafforzano la seconda piazza, grazie anche alla netta sconfitta di Milano per 3-0 nella tana di Vallefoglia (27,25, 25-19, 25-22).

I risultati

UybaVolley Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-22, 20-25, 20-25, 19-25)

Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-21, 25-22, 19-25, 17-25, 9-15) Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Allianz Vero Volley Milano 3-0 (27-25, 25-19, 25-22)

Aeroitalia Smi Roma-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-12)

Reale Mutua Fenera Chieri '76-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-15, 25-21)

Il Bisonte Firenze-Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-21) Wash4green Pinerolo-Itas Trentino 3-0 (25-14, 26-24, 25-19)

Classifica finale regular season: Prosecco Doc Imoco Conegliano 75 punti; Savino Del Bene Scandicci 63; Allianz Vero Volley Milano 60; Igor Gorgonzola Novara 56; Reale Mutua Fenera Chieri '76 48; Wash4green Pinerolo, Megabox Ond. Savio Vallefoglia, Aeroitalia Smi Roma 37; Trasportipesanti Casalmaggiore 31; Il Bisonte Firenze 30; UybaVolley Busto Arsizio 24; Volley Bergamo 1991 19; Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18; Itas Trentino 11.