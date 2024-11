Volley A2. Attenzione Fgl-Zuma. C’è lo scontro diretto

Scontro diretto domani in chiave salvezza per la Fgl-Zuma Castelfranco che ospita il team Bam Mondovì. L’atteso match è in programma domani alle 17 al PalaParenti e i 3 punti in palio sono vitali per entrambe le sfidanti: la padrona di casa infatti è penultima con 4 punti, la rivale piemontese chiude il girone B con appena 2 lunghezze ottenute con un unico successivo al quinto set. Fondamentale per la Fgl-Zuma, fcon il sostegno del pubblico, vincere questa sfida per risalire la china. "Siamo cariche, serve una grande prova per vincere, dobbiamo disputare una bella partita e portare punti a casa" - dichiara decisa la schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas - Mi appello a tutti i nostri tifosi affinché vengano a sostenerci, per noi sono troppo importanti. Abbiamo bisogno anche di loro per cercare di ottenere il massimo risultato in questo match", avverte la stessa Salinas, 8 presenze stagionali e 111 punti finora realizzati. Per avere la meglio sulle piemontesi serviranno i suoi attacchi ma più in generale una grande prova corale per ritrovare un successo che dia morale e muova la classifica. "Tutte dovremo dare il meglio di noi stesse per trovare il modo di vincere questa partita conferma Salinas, -ci stiamo allenando bene e stiamo preparando la gara con la massima concentrazione. Siamo cariche, dovremo essere unite e mettere in campo le nostre qualità, senza guardare troppo all’avversaria". La gara è valevole come nona giornata di campionato che andrà avanti fino a ridosso del Natale.

Stefania Ramerini