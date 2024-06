Volley A2. Colpaccio Yuasa, arriva lo schiacciatore Antonov

La Yuasa Battery Grottazzolina in vista della Superlega piazza un altro colpo dopo quello dell’alzatore Tsimafei Zhukouski e si tratta di un super colpo. Il nuovo schiacciatore di Grottazzolina sarà Oleg Antonov, classe 1988, elemento di grandissima esperienza che da queste parti però non è affatto nuovo. Oleg era infatti un splendido bambino di 8 anni quando, nel 1996, papà Jari arrivò a vestire la maglia di Grottazzolina: fu il primo straniero della storia del club in Serie A e riuscì a farsi amare come pochi, tutt’oggi è ancora un esempio di tutto questo. Oleg era un bambino allora che si godeva il papà in campo e fuori dal campo aveva subito fatto amicizia con i bambini di grotta. Poi quel bambino è diventato un grande della pallavolo, sulle orme di papà Jari. Ben 198 centimetri di altezza, nato a Mosca ma pallavolisticamente italianissimo, cresciuto a Treviso prima di esperienze in A2 a Genova e Mantova, il passaggio in A1 a Cuneo dove arriva fino alla finale di Champions League. Poi la Francia dove vince tutto con il Tours prima del passaggio a Trento per due anni. Da li un salto al sud verso Vibo Valentia e poi in Turchia allo Ziraat Bankasi. Nel 2018 passa in Russia all’Ural, prima del ritorno in Turchia al Galatasaray. Post covid torna in Italia e ora a Grottazzolina. Nel curriculum dello schiacciatore azzurro anche il primo come miglior battitore nel 2017 in Cev Cup ripetendosi poi alla Grand Champions Cup. E in Azzurro il cammino è strepitoso con il primo collegiale nel 2012 grazie a Mauro Berruto (di recente a Grotta per il Festival SportivaMente) all’esordio in Wprld League nel 2015 ecco una medaglia d’argento in Coppa del Mondo, ma non solo; un totale di 137 presenze in nazionale. Arriva a Grotta non più bambino ma sposato e papà di tre bambini: lo scorso anno di passaggio da queste parti si fermò a salutare gli amici di sempre e a visitare il palasport. "Non mi piace creare aspettative, la stagione va vissuta. Sono felicissimo di giocare a Grottazzolina, farò tutto il possibile per centrare l’obiettivo".

Roberto Cruciani