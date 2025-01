Volley A2. Conad: blitz a Macerata. Gioia dopo 7 amarezze di fila

MACERATA

CONAD

BANCA MACERATA: Pozzebon, Marsili 3, Ichino, Ferri 1, Valchinov 14, Ottaviani 11, Cavasin ne, Fall 14, Sanfilippo 9, Dimitrov, Klapwijk 25, Gabbanelli (L), Berger 5, Palombarini (L). All. Castellano.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 10, Porro, Partenio, Guerrini 1, De Angelis (L), Barone 12, Bonola ne, Gasparini 23, Alberghini ne, Suraci 18, Sighinolfi 12. All. Fanuli.

Arbitri: Marconi e Giglio.

Parziali: 17-25, 25-21, 23-25, 25-23, 13-15.

Note: ace 2-7, service error 21-12, muri 14-11.

La Conad (16) vince a Macerata (19) dopo una battaglia durata 5 set e può respirare. La squadra cittadina ritrova una vittoria che le mancava dall’8 dicembre scorso, giorno del vittorioso tie-break di Porto Viro, e dopo 7 kappao di fila si aggiudica un importante scontro salvezza: il terzultimo posto, occupato proprio dai marchigiani, ora dista 3 lunghezze, per cui la volata per mantenere un posto in A2 è ancora lunga e tortuosa, ma almeno Gasparini e compagni hanno dimostrato di essere vivi.

Gli ospiti partono forte e conducono senza affanni il primo parziale, con Gasparini che mette a terra il 25-17 che vale il primo set; Macerata reagisce al cambio di campo e vola sul 18-10, prima che Fall fermi Suraci a muro per il 25-21 e spenga le velleità di rimonta di una Conad tornata comunque a -3. Il terzo parziale torna ad essere di marca reggiana dopo una battaglia punta a punto durata mezz’ora: a decidere sono due punti consecutivi del già citato Suraci, che valgono il 25-23. I marchigiani riescono a portare la contesa al tie-break dopo un quarto set giocato sul filo, deciso da Ottaviani, ma devono soccombere al fotofinish, con Gasparini che trascina i suoi alla vittoria. "Sono molto contento per questa vittoria, mi è piaciuto l’approccio al match mentre ho qualche rammarico per il quarto, dove potevamo sfruttare meglio qualche occasione. Abbiamo ritrovato il sorriso, dimostrato che ci siamo e che vogliamo esserci fino alla fine" il commento di Fabio Fanuli a fine gara.