VOLLEY A2. Conad di scena a Pineto. Alberghini: "Occhio perché loro sbagliano sempre poco»

Conad (10) a caccia di continuità. La squadra cittadina apre il mese di dicembre alle 18 sul campo dell’Abba Pineto (11), dove va in scena la decima giornata, provando a dar seguito alla bella vittoria interna rimediata lo scorso fine settimana con Cantù. In terra abruzzese sono in palio punti importanti nella corsa salvezza, coi padroni di casa noni accanto a Fano e gli uomini di Fanuli a una sola lunghezza e decisi a provare il sorpasso. Ad introdurre la sfida, in chiave reggiana, è il libero Alessandro Zecca: "Andiamo a Pineto con spirito combattivo, consci che troveremo un avversario difficile da affrontare e un pubblico molto caldo. L’Abba ha molti giocatori che ci possono mettere in difficoltà sia in ricezione che nella fase di contrattacco". Gli fa eco il giovane centrale Riccardo Alberghini: "Sia noi che loro arriviamo da una vittoria. Siamo in fiducia e cercheremo di metterli in difficoltà, sapendo che Pineto è una squadra che sbaglia poco".

Qui Pineto. L’Abba, che nei 6 precedenti finora disputati è avanti 4-2, è reduce dalla bella vittoria interna con Ravenna (3-0), che ha chiuso una serie negativa che durava da 3 gare. Coach Di Tommaso schiera l’opposto finlandese Kaislasalo in diagonale col palleggiatore Cantone, mentre in banda il capitano Di Silvestre fa coppia col brasiliano Vitor Baesso; al centro l’ex Zamagni affianca Presta, mentre il libero è Morazzini. A presentare il match Baesso: "La vittoria contro Ravenna è stata di grande importanza per noi, sia per la classifica che per il morale, visto che venivano da una sconfitta amara a Cantù. Contro Reggio Emilia ci aspetta un’altra partita molto difficile, ma giochiamo in casa e ci sentiamo bene".