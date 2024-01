Volley A2. Consar, con Cuneo tira aria di big match

C’è aria di big match dalle parti del Pala de André. Ravenna torna infatti a respirare il clima delle sfide di alta classifica, come non accadeva tempo. Succederà domenica, quando, alle 18, sotto la cupola di viale Europa, per la prima gara del 2024, di fronte si ritroveranno la Consar Ravenna, quarta della classe in condominio con Siena a quota 28; e Cuneo, terzo a quota 29, a -1 dal Prata vice capolista. Grottazzolina, prima in classifica con 35 punti, non è irraggiungibile, né imbattibile, come dimostrato proprio da Cuneo prima di Capodanno.

Ravenna ha una serie aperta di 5 vittorie di fila (che diventano 7 nelle ultime 8 gare). Cuneo, invece, è reduce da 7 successi consecutivi. Entrambe le rivali hanno lo stesso score di 10 vittorie e 4 ko. A introdurre il big match di domenica pomeriggio ci ha pensato Riccardo Goi, capitano giallorosso: "È davvero un bellissimo momento per noi. Ce lo siamo guadagnato, passando da un inizio di stagione in salita. In avvio abbiamo effettivamente fatto un po’ fatica, ma abbiamo anche capito che, l’unica strada per uscirne, sarebbe stato lavorare meglio. Ora, i risultati si vedono, ma, questo, non deve farci abbassare la guardia. Qualcosa da migliorare c’è sempre, e lo abbiamo visto anche sabato scorso a Porto Viro, in un match lungo e vinto al tiebreak. Le vittorie aiutano a infondere fiducia, a trasmettere entusiasmo e positività per il lavoro settimanale in palestra".

La compagine piemontese è accreditata fin da inizio stagione tra le favorite per il salto in Superlega. Dopo un inizio al rallentatore, adesso il sestetto di coach Battocchio sta proponendo il proprio potenziale, come evidenziato nell’ultimo turno, quando, a farne le spese al tiebreak nel match giocato in Piemonte, è stata la capolista Grottazzolina: "Il fatto che Cuneo sia partito al rallentatore – ha aggiunto capitan Goi, alla nona stagione a Ravenna – è legato alla necessità da parte dei giocatori di conoscersi, essendo una squadra totalmente nuova. Come capita in questi casi, ci vuole il tempo necessario. Adesso ha trovato, come noi, grande continuità e, il valore dei propri giocatori, quasi tutti di una certa esperienza e con militanza in Superlega alle spalle, sta emergendo. Sarà una bella partita da giocare in campo e da vivere sugli spalti". L’auspicio del libero giallorosso è che, davvero, il Pala de Andrè, capace di trascinare i giocatori oltre l’ostacolo, possa tornare ad essere decisivo. "In tutti gli anni che sono stato qui a Ravenna, ho imparato a conoscere la forza dei nostri tifosi, la loro capacità di sapere accompagnare e spingere la squadra durante le partite, e non ho dubbi che sarà così anche domenica.

I tifosi con qualche anno alle spalle, e gli appassionati storici, potranno rivivere il clima di quelle partite tra Ravenna e Cuneo, quando entrambe facevano parte dell’elite della A1. Ci stiamo allenando per disputare una grandissima partita con la voglia di dare un’altra soddisfazione al nostro pubblico".