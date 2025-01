Volley A2. Consar e Valentini, altre due stagioni insieme. Con una novità: sarà anche direttore sportivo

Dopo la fine del rapporto col ds Marco Bonitta (svelato la scorsa settimana dallo stesso tecnico volato negli States per allenare Austin, ma operativo da dicembre), quella di ieri è stata la giornata dell’annuncio del prolungamento del contratto al tecnico Antonio Valentini che, contestualmente, ha assunto anche la carica di ds. "In questi primi mesi di lavoro al fianco di coach Valentini – ha commentato il presidente Matteo Rossi – abbiamo apprezzato il suo lavoro e il suo modo di fare. A far breccia è stata la sua progettualità. Quando ci siamo confrontati, abbiamo capito che in lui c’era la voglia di condividere un percorso sportivo di un certo tipo. Si è creato perciò un clima ideale, che ha agevolato sicuramente i risultati positivi della squadra. Risultati peraltro resi possibili anche dal carattere dei singoli atleti, tutti ragazzi che non si sono montati la testa". Con la Consar in testa da sola alla classifica e con la prospettiva di giocarsi le proprie carte nella corsa alla promozione in Superlega, la decisione di ‘blindare’ fino al 2027 coach Valentini – giova ricordare, debuttante in A2 da ‘capo allenatore’ – costituisce anche una lungimirante mossa strategica di mercato, viste le sue ‘quotazioni’ di tecnico emergente. Quotazioni che vanno di pari passo con la classifica dei giallorossi, ma anche con sogni e ambizioni del pubblico ravennate: "Non parlerei di ambizioni – ha aggiunto Rossi – anche perché eravamo partiti per disputare un buon campionato. Essere al 1° posto ci fa ancor più onore. La tranquillità con cui staff e squadra affrontano questo momento, si può toccare con mano ed è probabilmente la nostra forza". Il grande interrogativo, che va necessariamente posto in questa fase della stagione per non farsi trovare impreparati nell’eventualità (per nulla remota visto il parco dei competitor) della promozione in Superlega, è quello legato alla sostenibilità, per Ravenna e per il Porto Robur Costa, del massimo campionato di volley. Il presidente Rossi ("A questa domanda non posso rispondere adesso") ha tuttavia chiesto tempo per dare una risposta. Il Porto Robur Costa 2030, oltre ad aver prolungato l’accordo con Valentini che, come detto, fino al 2027 assumerà anche l’incarico di direttore sportivo con piena operatività sul mercato, ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto anche con Francesco Mollo, a cui viene affidata la responsabilità tecnica e organizzativa del settore giovanile. Sul fronte agonistico, domenica la truppa giallorossa dovrà prestare la massima attenzione a non scivolare sulla buccia di banana di Palmi, fanalino di coda, ma reduce da 2 vittorie consecutive.