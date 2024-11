VOLLEY, A2. Delusione Fgl-Zuma Castelfranco: sfiorato il tie-break, sconfitta casalinga

Fgl-Zuma Castelfranco

1

Clai Imola

3

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 16, Moschettini 1, Colzi 11, Salinas 11, Tosi, Vecerina 9, Ferraro 1, Tesi n.e., Fucka 13, Lotti 1, Bisconti (L) Allenatore: Marco Bracci.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 11, Rizzieri 1, Bacchilega 6, Pinarello 1, Mescoli 3, Ravazzolo 11, Arcangeli (L) n.e., Migliorini 3, Mastrilli (L) , , Visentin 2, Messaggi n.e., Bulovic 14, Stival 13. Allenatore: Nello Caliendo.

Successione set: 25-19; 16-25, 18-25 23-2.

CASTELFRANCO - La Fgl-Zuma Castelfranco cede in casa pur sfiorando la possibilità di dividere la posta in palio al quinto set, arrendendosi ai vantaggi nella quarta frazione. L’avvio fan ben sperare, con capitan Zuccarelli (miglior realizzatrice con 16 palloni messi a terra) e compagne subito in vantaggio con la formazione inedita: Vecerina in diagonale alla palleggiatrice Ferraro, schiacciatrici Zuccarelli e Salinas, al centro vengono confermate Colzi e Fucka con Bisconti libero. Vinto il primo set arriva la reazione del club romagnolo che passa subito al comando. Non bastano gli ingressi della palleggiatrice Moschettini per Ferraro e della schiacciatrice Lotti al posto di Salinas per salvare il set. Nel gioco successivo Il tecnico Bracci ripropone il sestetto iniziale ma è ancora una volta Imola a iniziare con il piede giusto che vince senza troppi patemi. Castelfranco parte bene nel gioco successivo, poi il vantaggio viene annullato e si gioca punto a punto (18-18) con il sorpasso delle ospiti che centra la vittoria.