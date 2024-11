Volley A2 donne: alle 17 le ragazze di Caliendo puntano al blitz. La Clai cerca riscatto a Mondovì. Stival: "Imponiamo il nostro gioco»

Cinque giorni cruciali attendono la Clai, oggi pomeriggio alle ore 17 le imolesi giocheranno in trasferta con il Mondovì, poi venerdì al PalaRuggi la sfida contro Lecco.

Le ragazze di coach Nello Caliendo giocheranno un match alla volta, il primo in Piemonte con una squadra che fin qui ha perso tutti gli incontri, vincendo fra l’altro solamente tre set.

La Clai non deve incappare nell’errore di sottovalutare l’impegno e di credere che possa essere una partita facile, questo sarà il primo ostacolo da superare per muovere la graduatoria a proprio favore. In palio ci sono punti decisamente importanti da mettere sulla strada che porta alla permanenza in categoria, obiettivo stagionale delle biancoblù: "Siamo una squadra giovane – commenta Sara Stival – e abbiamo ancora un grande margine di crescita, lavoriamo tutti i giorni per aggiungere un tassello in più. Il nostro buon piazzamento di classifica deve essere solamente un punto di partenza e non di arrivo. Siamo consapevoli che nei prossimi cinque giorni ci aspettano due partite importanti dal punto di vista della classifica e del morale. Sappiamo che Mondovì scenderà in campo aggressivo e determinato per cercare i suoi primi punti. Noi dovremo essere brave ad imporre il nostro gioco dall’inizio accettando i momenti di difficoltà, ma allo stesso tempo ad essere ciniche nei momenti cruciali del match".

Per la Clai Imola sarà fondamentale incamerare i tre punti e muovere così la classifica dopo la brutta battuta d’arresto nell’ultimo turno per 0-3 in casa contro Macerata.

Il match sarà diretto da Gianclaudio Bosica e Marco Pasin, video check Virginia Velli.

Le gare (serie A2 girone A, ottava giornata d’andata): Messina- Casalmaggiore, Valsabbina Brescia-San Giovanni in Marignano, Lecco-Costa Volpino, Macerata-Castelfranco.

La classifica: Messian 20; San Giovanni in Marignano e Valsabbina Brescia 18; Macerata 15; Clai Imola, Casalmaggiore e Lecco 9; Costa Volpino 6, Castelfranco 4, Mondovì 0.