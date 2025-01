Volley A2 donne: arriva un rinforzo, alle 17 c’è Brescia. Clai, ecco Melandri

Dopo una piccola sosta, l’ultima gara è stata giocata il giorno di Santo Stefano, alle 17 la Clai affronterà in casa la Valsabbina Brescia. Le ospiti sono quarte con 24 punti, e questo rappresenta un ostacolo difficile da superare per le ragazze di Nello Caliendo. Intanto la dirigenza ha deciso di rinforzare il gruppo con l’ingaggio della centrale Laura Melandri che arriva da Cesena di serie B. La giocatrice lughese ha indossate le maglie di Olimpia Teodora Ravenna, è stata Bergamo dove ha esordito in serie A1, successivamente: River Piacenza, San Casciano, Imoco Volley Conegliano, Pro Victoria, ancora Bergamo, Casalmaggiore e Perugia: "La proposta di Imola – racconta la Melandri- rappresenta per me l’opportunità di tornare a vivere la pallavolo ad alto livello, che sinceramente mi mancava molto. Inoltre, giocare vicino a casa per me è una novità e sono felice di farlo in una società seria ed ambiziosa come mi è sembrata da subito Imola". La neo biancoblù negli ultimi giorni si è allenata con le sue compagne di squadra agli ordini di Nello Caliendo: "Ho trovato un gruppo molto unito e mi piace il clima che si respira quotidianamente in palestra. C’è un bel ritmo e si lavora duro, come piace a me". L’esperienza di Melandri servirà per far fare un piccolo step in avanti alla Clai: "Io porto quella che sono, cioè una giocatrice che ama la pallavolo e che mette sempre il suo massimo in quello che fa. Voglio portare grinta ed esperienza. Siamo nella fase di campionato in cui si può raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile. È difficile, ma proprio per questo ogni partita per noi deve essere vissuta come una finale. Sono convinta che chi lavora bene in allenamento poi ottenga risultati sul campo. Sono a disposizione della squadra e del coach, carica ed emozionata per inizio".

La classifica: San Giovanni in Marignano 34; Messina 33; Macerata 27; Brescia 25; Costa Volpino 20; Clai 14; Castelfranco e Lecco 13; Casalmaggiore 11, Mondovì 5.